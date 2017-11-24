Mısır'daki cami saldırısında 235 kişi hayatını kaybetti

Mısır'da Sina Yarımadası'ndaki El Ariş kentinin 40 kilometre batısındaki Ravda Camii'ne önce bir bombanın patlaması daha sonra saldırganların Cuma namazına gelenlere ateş açması sonucu resmi rakamlara göre en az 235 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin resmi haber ajansı MENA en az 130 kişinin de yaralandığını kaydederken, saldırının olduğu Ravda Camii Filistin'in Gazze Şeridi'ne yakın bir noktada olan Bir el-Abed kasabasında bulunuyor.

Saldırının üzerine Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi olağanüstü güvenlik toplantısı düzenledi ve üç günlük yas ilan etti.

Güvenlik güçlerinin ifadelerine göre saldırganlar camidekilere dört arazi aracının içinden ateş açtı. Aralarında askerlerin de olduğu yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Hristiyanlar da hedefte

Bölgede geçmiş IŞİD'le bağlantılı benzer saldırılar gerçekleşmişti. Ravda Camii bir Sufi ibadethanesi olarak bilinirken, geçmişteki saldırılarda IŞİD Sufilerin yanı sıra, Hristiyanları da hedef almıştı.

IŞİD, 2016 yılında 100 yaşındaki Sufi bir din adamının başını keserek infaz ederken, bu yıl Nisan ayında çifte kilise saldırılarında 100'den fazla Hristiyan'ı öldürmüştü.

Mısır ordusu, Sina Yarımadası'nda 2014 yılında IŞİD'e bağlılık yemini eden silahlı gruplar ile mücadelede kayıplara uğramıştı.

AFP,AP,Reuters/ÇÖ,ÖA

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