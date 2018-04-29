T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Mısır’da yeni mumyalar bulundu

El-Uksur kenti yakınlarında keşfedilen mezarlıkta, kraliyet ailesinin kuyumcusu Amenemhat'ın heykeli ile eşi ve iki oğlunun mumyaları bulundu.

29 Nisan 2018 20:30

Mısır'da eski çağlarda kraliyetin kuyumcusu için yapılan bir mezarda , kuyumcunun eşi ve iki çocuğunun mumyasına ulaşıldı.

Milattan önce 16. ve 11. yüzyıllar arasında inşa edildiği tahmin edilen mezar, başkent Kahire'nin 700 kilometre güneyindeki El-Uksur kenti yakınlarında bulundu.

Ö dönem, Antik Mısır'da Yeni Krallık dönemi olarak biliyor.

Mezarın içinde, Amenemhat'ın bir heykeli de bulundu. Heykel, eşinin mumyasının yanına yerleştirilmişti.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada mumyaların bir mezarlığın yanında yer alan bir başka odada bulunduğu belirtildi.

Arkeologlara göre mezardaki kadın yaklaşık 50 yaşında, bakteriyel bir kemik hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. 20'li ve 30'lu yaşlarındaki oğullarının mumyalarının iyi koşullarda saklandığı belirtiliyor.

Tarihi Eserler Bakanı Halit el-Anani, bulgularla ilgili yaptığı açıklamada "Mezarın hem içinde hem dışında çok sayıda eşya bulduk. Bunlar arasında mumyalar, tabutlar maskeler ve bazı takılar da yer alıyor" dedi ve ekledi:

"İnşallah önümüzdeki dönemde bu bölgede yeni kazılarla yeni bulgulara ulaşacağız."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

El-UksurAmenemhatKahireAntik Mısır Yeni KrallıkHeykelTarihi Eserler BakanlığıArkeologlaraTarihi Eserler Bakanı HalitBunlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24