Mısır’da yeni mumyalar bulundu

Mısır'da eski çağlarda kraliyetin kuyumcusu için yapılan bir mezarda , kuyumcunun eşi ve iki çocuğunun mumyasına ulaşıldı.

Milattan önce 16. ve 11. yüzyıllar arasında inşa edildiği tahmin edilen mezar, başkent Kahire'nin 700 kilometre güneyindeki El-Uksur kenti yakınlarında bulundu.

Ö dönem, Antik Mısır'da Yeni Krallık dönemi olarak biliyor.

Mezarın içinde, Amenemhat'ın bir heykeli de bulundu. Heykel, eşinin mumyasının yanına yerleştirilmişti.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada mumyaların bir mezarlığın yanında yer alan bir başka odada bulunduğu belirtildi.

Arkeologlara göre mezardaki kadın yaklaşık 50 yaşında, bakteriyel bir kemik hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. 20'li ve 30'lu yaşlarındaki oğullarının mumyalarının iyi koşullarda saklandığı belirtiliyor.

Tarihi Eserler Bakanı Halit el-Anani, bulgularla ilgili yaptığı açıklamada "Mezarın hem içinde hem dışında çok sayıda eşya bulduk. Bunlar arasında mumyalar, tabutlar maskeler ve bazı takılar da yer alıyor" dedi ve ekledi:

"İnşallah önümüzdeki dönemde bu bölgede yeni kazılarla yeni bulgulara ulaşacağız."