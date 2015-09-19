Mısır'da yeni hükümet işbaşı yaptı



Şerif İsmail, İbrahim Mehleb başbakanlığındaki eski hükümette enerji bakanı olarak görev yapıyordu.

Eski bakanlar kuruluna kıyasla 33 bakanlıktan 14'ü yeni isimlerden oluştu. Maliye, dışişleri ve içişleri gibi kilit önemdeki bakanlıkların değişmemesi dikkat çekti.

El Sisi döneminin ikinci kabinesi

Eski Tarım Bakanı Salah Hilal, kamu arazilerini ihaleye açmadan kendi çevresine dağıtmak ve karşılığında milyonlarca dolar rüşvet almakla suçlanıyordu. Mehleb geçen yılın mart ayında işbaşı yapmıştı. Böylece geçen yıl göreve gelen Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi döneminin ikinci kabinesi kurulmuş oldu.

Öte yandan Devlet Başkanı El Sisi Başsavcılığa Nebil Sadık'ı atadı. Eski Başsavcı Hişam Bereket, konvoyuna düzenlenen bir bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti. Nebil Sadık, Mısır'ın en üst düzey istinaf mahkemesinin başkan yardımcılığını yürütüyordu.