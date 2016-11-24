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BBC Türkçe

Mısır'da yeni bir antik kent bulundu

Ülkede, arkeologların 5 bin yıldan daha eskiye dayandığını düşündüğü bir antik kent bulundu. Antik kentte dev lahitler ve çok sayıda evin kalıntısı var.

24 Kasım 2016 19:34

Mısır'da arkeologlar, 5 bin yıldan daha eskiye dayandığını düşündükleri bir antik kent buldu.

Yapılan kazılarda; evlere, araç gereçlere, çömleklere ve devasa mezarlara da rastlandı.

Keşfedilen antik şehir Nil Nehri boyunca uzanıyor.

Şehir, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilen ve dünyanın en büyük açık hava müzesi olarak adlandırılan Luksor şehri ile Antik Mısır'ın en eski kentlerinden biri olan Abidos'a da yakın.

Arkeologlar, burada bulunan 15 büyük mezarın kutsal kent Abidos'ta bulunan kral mezarlarından bile daha büyük olduğunu söylüyor.

Ayrıca mezarların büyüklüğünün, yüksek sosyal statüye sahip kişilere ait olduklarını da gösterdiği düşünülüyor.

Kentin önemli devlet yetkilileri ve lahit inşa edenlere ev sahipliği yaptığı ve erken dönem antik Mısır zamanları boyunca geliştirilmiş olabileceği kanısı hakim.

Mısır Antik Eserler Bakanı Mahmoud Afifi yağtığı açıklamada "Bu keşif Abidos'un tarihine ilişkin birçok bilgiye ışık tutabilir" dedi.

Hükümet, bu keşifle birlikte ülkede 2011'de Hüsnü Mübarek'in devrilmesinden bu yana durgun olan turizmin de canlanmasını ümit ediyor .

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