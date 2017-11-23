Mısır'da Türkiye adına ajanlık suçlaması

Mısır'da "Türkiye adına casusluk faaliyetinde bulunmak ve terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 29 kişi hakkında 15 günlük gözaltı kararı verildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada zanlılar, Mısırlıların konuşmalarını dinlemek ve verileri Türk istihbaratına vermek üzere vatandaşlarına uluslararası telefon hizmeti sunmakla suçlandı.

"Türk güvenlik ve istihbarat birimleri ve uluslararası Müslüman Kardeşler örgütü unsurları ile" birlikte çalışmakla suçlanan zanlıların, ülkedeki şartlarla ilgili bilgileri topladıktan sonra bunları Türk istihbaratına sızdırdıkları iddia edildi.

Savcılığın iddialarına göre bu eylemler Müslüman Kardeşler'in ülkede kontrolü ele geçirmesi için yardım olarak değerlendirilirken, suç unsuru teşkil ettiği söylenen eylemlerin ne zaman gerçekleştiği ya da şüphelilerin ne zaman gözaltına alındığına dair bir açıklama yapılmadı.

Zanlılar ayrıca kara para aklama, yasadışı döviz ticareti ve "kamuoyunu Mısır'ın devlet kurumlarına karşı kışkırtacak" sahte haberler yapmak üzere yurtdışında medya kuruluşları oluşturmak ile suçlandı.

Yetkililerin açıklamalarına göre zanlıların evlerinde yapılan aramalarda gözetleme amacı ile donatılmış bilgisayarlar ve uluslararası telefon görüşmeleri yapmak için çeşitli aygıtlar keşfedildi.

Darbe sonrası kötüleşen ilişkiler

Mısır ve Türkiye arasındaki ilişkiler, ülke tarihinde demokratik yollarla ilk kez iktidara gelmiş Müslüman Kardeşler örgütünden Muhammed Mursi'nin askeri bir müdahale ile devrilmesi sonrası kötüleşmişti.

Mursi'den iktidarı alan General Abdülfettah El Sisi, takip eden aylarda yapılan seçimlerle Devlet Başkanı olmuştu.

Türkiye Sisi yönetimini tanımazken, Sisi'nin göreve başlamasıyla Mısır'da "terör örgütü" ilan edilen Müslüman Kardeşler'in üst düzey bazı yöneticileri Türkiye'ye sığınmıştı.

AFP,AP/ÇÖ,ÖA

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