Mısır'da Türk gazeteciler gözaltına alındı

Star TV muhabiri Murat Uslu ve kameraman Zafer Karakaş'ın Mısır ordusu tarafından gözaltına alındığı bildirildi.Star TV'den Nazlı Çelik Öztarhan, Uslu ve Karakaş'ın Mısır'da gözaltına alındığını Twitter 'dan duyurdu.

Öztarhan, "Muhabirimiz Murat Uslu ve kameramanımız Zafer Karakaş bu sabah Mısır'da ordu tafından gözaltına alındı. Kahire Büyükelçiliği devrede. Mısır Dışişleri Bakanlığı ve askeri yetkililerle temasa geçildi... Arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz..." ifadesini kullandı.