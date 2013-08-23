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Yaşam

Mısır'da Türk dizilerine boykot tutmadı

Mısır'daki bazı televizyon kanallarının, Türkiye hükümetinin darbe karşıtı tutumu nedeniyle Türk dizilerini boykotu uzun sürmedi

23 Ağustos 2013 16:27

Mısır'da gerçekleşen darbeye, Arap ülkelerinin genelinden farklı olarak, Türkiye hükümetinin gösterdiği tavra karşılık, Mısır televizyonlarında başlatılan Türk dizisi boykotunun ömrü kısa oldu.
Hürriyet'in haberine göre, boykot yaparak Türk dizilerini yayından kaldıracağını ilan eden televizyon kanalları bu kararlarından kısa zamanda döndü.
Türkiye hükümetinin, Arap ülkelerinin aksine Mısır'da yapılan darbeye karşı bir tavır takındığının belirtildiği haberde, halkın dizilerin devam etmesi yönünde yaptığı baskı nedeniyle kanalların boykottan vazgeçtiği öne sürüldü.
Türk dizilerinin Arap dünyasını adeta büyülediğinin ifade edildiği haberde, dış siyaset nedeniyle Arap ülkelerinin kimi zaman bu dizileri boykot etme isteklerinin başarısızlıkla sonuçlandığına değinildi. 
Boykota rağmen yayınlanan dizi sayısında azalma değil artış olduğuna dikkat çekilen habere göre, CBC isimli Mısır kanalı, Ramazan biter bitmez iki yeni dizi (Karadayı ve Lale Devri) yayına koydu.
Türk dizilerini Arap dünyasına tanıtan en önemli yayıncılardan bir diğeri MBC de, Mısır'da darbe olduktan ve Türkiye bununla ilgili tavrını belirledikten sonra da, dizilerle ilgili yayın politikasında hiçbir değişikliğe gitmedi.

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