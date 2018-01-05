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Dünya

Mısır'da turistleri taşıyan balon düştü: 1 ABD'li turist öldü (2)

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Ocak (DHA) - Mısır'ın önemli tarihi merkezlerinden Luxor'da, hızını artıran rüzgarın etkisiyle, turistleri taşıyan bir balon düştü ve kazada ABD vatandaşı olduğu belirtilen en az bir kişi yaşamını yitirdi

05 Ocak 2018 14:33

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Ocak (DHA) - Mısır\'ın önemli tarihi merkezlerinden Luxor\'da, hızını artıran rüzgarın etkisiyle, turistleri taşıyan bir balon düştü ve kazada ABD vatandaşı olduğu belirtilen en az bir kişi yaşamını yitirdi.
Mısır’ın devlete ait gazetesi Al-Ahram’daki habere göre Luxor güvenlik direktörü Binbaşı Mustafa Salah Eddin yönetimindeki Luxor güvenlik güçleri balonun düştüğüne dair bir sinyal aldı.
Güvenlik kaynakları balonun bir hava girdabına yakalanarak ünlü arkeolojik kentin batısında yeni çöl yolu yakınlarına düştüğünü aktardı.
Mısırlı yetkililerin gazetecilere yaptıkları açıklamaya göre, balonda farklı ülkelerden 20 dolayında turist bulunuyordu. Kazada ölen turistin ABD vatandaşı olduğu belirtildi. (Fotoğraflı)

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