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Dünya
Deutsche Welle

Mısır'da turistik otele terör saldırısı

Mısır'ın turizm beldesi Hurghada'da bir otele düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre üç kişi yaralandı. Bıçaklı saldırganlardan biri öldürüldü.

09 Ocak 2016 14:44


Mısır kaynakları iki bıçaklı saldırganın otele girerek, müşterilere saldırdıkları bilgisini verdi. Ancak yaralıların uyrukları hakkında açıklama yapılmadı.

Saldırganlardan biri emniyet güçleri tarafından vurularak öldürülürken diğeri ağır yaralı olarak ele geçirildi.

Görgü tanıkları saldırganların sahil tarafından otelin restoranına girdiklerini ve akşam yemeği yiyen müşterileri bıçakla tehdit ettiklerini anlattı. Tanıkların ifadesine göre saldırganlar bir müşteriyi bıçakla öldürmek üzereyken güvenlik güçleri olaya müdahalede etti.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmazken Almanya Dışişleri Bakanlığı Mısır'da bulunan turistleri olası terör saldırılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Mısır'da turistlere yönelik terör saldırıları bir süredir devam ediyor. Geçtiğimiz ekim ayında terör örgütü IŞİD, Sina Yarımadası'nın üzerinde seyreden bir Rus uçağını düşürmüş, 224 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetmişti. Uçakta Mısır tatilinden dönen Rus turistler bulunuyordu.

Terör saldırıları nedeniyle Mısır'da turizm sektörü de darbe alıyor. Turizm, Mısır'ın en önemli gelir kaynaklarından biri olarak görülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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MısırHurghadaAlmanya Dışişleri Bakanlığı MısırIŞİD Sina YarımadasıRusDeutsche Welle TürkçeBS/TY

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