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Dünya
Deutsche Welle

Mısır'da tren kazası: 36 ölü

İskenderiye kentinin yakınlarında yaşanan kazada ilk belirlemelere göre en az 36 kişi hayatını kaybetti, 123 kişi de yaralandı.

11 Ağustos 2017 22:00

Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki İskenderiye kentinin yakınlarında iki trenin çarpışması sonucu yaşanan kazada Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre en az 36 kişi ölürken, ilk belirlemelere göre 123 kişi de yaralandı.

İskenderiye acil servis hizmetlerinin sorumlusu Muhammed Ebu Homs, çarpışmanın tam olarak kentin güneydoğundaki Hurşid mahallesinde yaşandığını açıkladı.

Devlet televizyonuna konuşan Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, kazanın muhtemelen trenlerden birinin bozulup raylarda durması ve diğer trenin karşı yönden gelerek ona çarpması sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı, kazayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıklarken sorumluların "hesap vereceğini" söyledi.

Demiryolu güvenliği

Mısır'da demiryolu güvenliği uzun yıllardır gerekli bakımlar yapılmadığı ve iyi yönetilmediği için kötü bir şöhrete sahip.

Bugünkü çarpışma Kasım 2013'ten beri ülkede yaşanan en büyük tren kazası niteliğinde. O tarihte başkent Kahire'nin güneyinde bir tren ve otobüsün çarpışması sonucu 27 kişi yaşamını yitirmişti.

O kazadan birkaç ay önce de askeri personeli taşıyan bir tren raydan çıkmış ve 17 kişinin ölümüne sebebiyet vermişti. Bir başka kazada da yine bir tren ve otobüsün çarpışması sonucu 47 öğrenci hayatını kaybetmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/AP/ÇÖ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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