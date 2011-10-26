-Mısır'da takas protestosu KAHİRE (A.A) - 26.10.2011 - Mısır ile İsrail arasında varılan mahkum takas anlaşması, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan ve anlaşma kapsamına alınmayan Mısırlıların aileleri tarafından protesto edildi. Mısır'da yayımlanan bağımsız El Masri El Yovm gazetesinin haberine göre, anlaşmanın İsrail'de tutuklu bulunan 81 Mısırlıdan sadece 25'ini kapsamasına tepki gösteren tutuklu aileleri, Kuzey Sina Emniyet Müdürlüğü önünde gösteriler düzenledi. Mısırlı Mahkumların Serbest Bırakılması Organizasyonu Başkanı Mahmud Said, İsrail'de tutuklu bulunan tüm Mısırlıların salınması için bir milyon kişiyi Tahrir Meydanı'nda gösteri yapmaya çağırarak, hükümet üzerinde baskı kuracaklarını ve hükümeti bu yönde davranmaya teşvik edeceklerini vurguladı. İki ülke arasındaki takas anlaşmasına bir tepki de Karame Partisi'nden geldi. Karame Partisi Sina Temsilcisi Halit Arafat, Filistinlilerin bir kişiye karşılık 1027 tutukluyu kurtardıklarını kaydederek, Mısır'ın, bir tutukluya karşılık 28 mahkumun serbest bırakılmasına sevindiği söyledi. Arafat, söz konusu anlaşmayı adaletsiz olmasından dolayı hakaret olarak kabul ettiklerini ifade etti. Mısır devlet televizyonu ERTU-1, söz konusu anlaşmanın, Mısır'da İsrail hesabına casusuluk suçlaması ile geçen haziran ayında tutuklanan ABD vatandaşı Ilan Grapel'e karşılık, İsrail cezaevlerinde tutuklu bulunan 3'ü çocuk 28 mahkumu kapsadığını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada ise Ilan Grapel'e karşılık İsrail'de tutuklu bulunan 25 Mısırlı tutukluyu kapsadığı belirtildi. Mısır'ın yarı resmi El Ahram Gazetesi, tutuklu takasının perşembe günü yapılacağını ileri sürdü. Mısır Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, söz konusu anlaşma gereğince önce Mısırlı mahkumların Mısır'a Taba kentinden Mısır'a teslim edileceğini, ardından da ABD vatandaşı İsrailli Ilan Grapel'in serbest bırakılacağını dile getirdiler. Mısır'dan yayın yapan bazı medya organlarına göre, anlaşma her ne kadar Mısır ile İsrail arasında yapılsa da Ilan Grapel ABD vatandaşı olduğu için teslimi Mısır ile ABD yetkilileri arasında gerçekleşecek. Bazı gazeteler ise Grapel'in doğrudan İsrail'e teslim edileceğini ileri sürüyor. ABD vatandaşı olan ve bu ülkede hukuk eğitimi gören Grapel, İsrail adına casusluk yapmak, Mısır'da halkı kışkırtmak, din ve mezhep ayrımı çıkarmaya çalışmak ve göstericileri başkent Kahire'deki Özbekiye karakoluna saldırmaları için teşvik etmek suçlamaları ile geçen Haziran ayında tutuklamıştı.