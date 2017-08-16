Mısır'da son 50 yılda 33 bin civarında tarihi eser kayboldu

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, son yarım asırda yaklaşık 33 bin tarihi eserin kaybolduğunu duyurdu.

Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık tarafından yapılan envanter çalışması sonucunda, son 50 yılda 32 bin 638 tarihi eserin ortadan kaybolmuş olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, kaybolan eserlerin bulunması için İnterpol başta olmak üzere ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Hangi eserlerin ve nasıl kaybolduğu hakkında kamuoyuna bilgi vermeyen Bakanlık, 25 Ocak Devrimi’nin ardından ülkede yaşanan istikrarsızlık ortamında bazı eserlerin ortadan kaybolduğunu hatırlattı.

Bazı dönemlerde ülke dışına kaçırılan eserlerin geri getirildiğini duyuran Mısır hükümeti, iade edilen eserlerin sayısını ve alındığı ülkeyi kamuoyuna açıklıyor.