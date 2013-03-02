Mısır'da seçimler için geri sayım

Mısır'da milletvekili seçimleri için geri sayım başladı. Milletvekilliği adaylık başvuruları 9 Mart'ta başlıyor.

Mısır Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Semir Ebu'l-Maati, düzenlediği basın toplantısında seçimlerin, farklı vilayetlerde, farklı zamanlarda 2 turlu ve 4 ayrı aşamada gerçekleştirileceğini bildirdi.

Seçimler önce Kahire, Minye, Buhayra, Port Said ve Kuzey Sina'da 22-23 Nisan tarihlerinde yapılacak. İkinci tur ise 29-30 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Buna göre belli illerde, farklı tarihlerde millet meclisi seçimlerinin yapılacağı Mısır'da seçimlerin son tarihi 23-24 Haziran olarak duyuruldu.

Seçim yasaklarına da değinen YSK Başkanı Ebu'l Maati, dini içerikli slogan ve promosyon kullanılmaması, eğitim merkezleri ve ibadethanelerde seçim kampanyasının yapılmaması, dış ülkelerden seçim yardımı kabul edilmemesi ve seçmenlere yönelik şiddete başvurulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Ebu'l-Maati adaylık başvurularının 9 Mart'ta başlayacağını hatırlatırken, her bir adayın seçim kampanyalarında harcama yapabilecekleri miktarın üst sınırının da 1 milyon Cüneyh (270 bin lira) olduğunu söyledi.

Mısır'da, 25 Ocak devrimi sonrası yapılan ilk yasama seçimlerinde oluşan Mısır Millet Meclisi, Anayasa Mahkemesi tarafından meclis kanunundaki bazı maddelere aykırılığı gerekçe gösterilerek 14 Haziran 2012'de feshedilmişti.