Mısır'da seçim tarihi değişti

Mısır’da sular durulmuyor. Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi, ülkede protestoların devam etmesi üzerine seçim tarihini değiştirdi.

Mısır'da Devlet Başkanı Muhammed Mursi'nin Seçim Yasası'nda öngördüğü değişikliklerle dört aşamada yapılacak seçimlerin 22 – 23 Nisan tarihlerinde başlayacağı açıklandı. Seçimlerin başlama tarihi daha önce 27 – 28 Nisan olarak belirlenmişti.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan hebere göre, seçim tarihinin Kıptî Hrıstiyanların da kutladığı Paskalya Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle değiştirildiği kaydedildi. Paskalya nedeniyle Kıptîlerin sandık başına gitmemesinden ve seçimlere katılım oranının da bu nedenle düşük olmasından endişe ediliyordu. Kıptîler, Mısır nüfusunun yüzde 10'unu oluşturuyor.

Seçimlerin 24 Haziran'a kadar tamamlanması ve 2 Temmuz'da da meclisin ilk oturumunun gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Muhalifler geçici hükümet istiyor

Öte yandan Mısır'da muhalifler, seçimlerin ertelenmesini ve bunun yerine yeni bir geçiş hükümetinin kurulmasını talep ediyor.

Muhalifler, Mursi yönetimine karşı protesto gösterileri düzenlemeye devam ederken, muhaliflerin lideri Muhammed El Baradey de seçimlerin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Mursi ise Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin ardından başlayan geçiş dönemine seçimlerle birlikte son vermek istiyor. Mursi'nin başlıca destekçisi Müslüman Kardeşler de seçimlerin ertelenmesine karşı.