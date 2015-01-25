Mısır'da polis göstericilere müdahale etti, 15 ölü

Mısır’da 25 Ocak 2011'de başlayan ve Hüsnü Mübarek’in devrilmesine giden sürecin yıldönümünde yine kan aktı. Polisin müdahalesi sırasında ölenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Emniyet kaynaklarından alınan ilk bilgilere göre, Başkent Kahire'de gösteri düzenleyen bir gruba polis müdahale etti. Görgü tanıklarına göre panzerlerden gösterilerin üzerine ateş açılması sonucu iki kişi öldü. Al Jazeera Türk’te yer alan habere göre, höstericiler ile polis arasında çatışmaların devam ettiği, güvenlik güçlerinin sert müdahalede bulunduğu ifade edildi. Kahire dışındaki Matariya'da iki, Giza bölgesinde de iki gösterici öldürüldü.

Sabah erken saatlerde İskenderiye'nin Uveyde bölgesinde de darbe karşıtı bir grup gösteri düzenlemek istedi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede yürümek isteyen gruba güvenlik güçleri müdahale etti.

Polisin açtığı ateşte 17 yaşında bir genç kız başından vurularak hayatını kaybetti. Olayda yaralanan protestocular da oldu. Hastaneye kaldırılan bazı yaralıların durumu ağır.

Mısır polisi Bahira kentinde de gösterilere müdahale etti. Burada Al Jazeera kaynaklarının verdiği bilgiye göre üç gösterici öldü.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimler, Silahlı Kuvvetler ile koordineli olarak Kahire'de Tahrir, Rabia, Nahda, Süveyş'te Erbain meydanı başta olmak üzere cumhurbaşkanlığı sarayları ve bazı stratejik merkezlerin kontrol altına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı ayrıca, 25 Ocak'ta ülke genelinde İçişleri ve orduya bağlı 230 bin kişinin güvenlik için teyakkuzda olacağını vurguladı.

Tahrir’de olağanüstü güvenlik önlemleri

Tahrir Meydanı’na çıkan yollara güvenlik kontrol noktaları ve panzerler yerleştirildi. Ara sokaklarda da göstericilerin toplanma ihtimaline karşı yüzü maskeli özel birliğe bağlı polisler geziyor.

Tahrir Meydanı merkezi de tamamen polisler tarafından kontrol altına alınmış durumda. Meydana hiç kimsenin giriş veya çıkışına izin verilmiyor. Ayrıca güvenlik güçleri Kahire’nin diğer bölgelerinde de devriye gezerek şüpheli görülen şahıslara kimlik kontrolü yapıyor.

Tahrir çevresinde ve yakın caddelerde bulunan esnafta sıkı güvenlik önlemlerinden nasibi almış durumda. Bu bölgelere girişlere izin verilmediği için esnaf işyerlerini açamadı.

Buna rağmen dün geceden buyana Tahrir Meydanı’na yakın bazı ara sokaklarda gençlerden oluşan bazı gruplar ateş yakarak gösteri düzenliyor. Polisin göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği gruplar ile güvenlik güçleri arasında aralıklarla çatışmalar yaşanıyor.

Gençlik grupları tarafından düzenlenen gösterilerde, Mısır bayrakları taşınırken askeri yönetim aleyhine sloganlar atıldı.

Dağılmayı reddeden bu gruplar Tahrir Meydanı’na çıkmakta kararlı olduklarını duyurdu.

Öte yandan dün Kahire'de Tahrir Meydanı yakınlarında düzenlenen gösteriye polis müdahale etti. Polisle göstericiler arasında çıkan arbede sonucu göstericilerden 32 yaşındaki Şeyma Sabbağ başından ve boynundan pompalı tüfekle vurulması sonucu hayatını kaybetti.

Sosyalist Halk İttifakı'nın düzenlediği gösteride "İstekler hep aynı, ekmek, özgürlük ve sosyal adalet" pankartları açıldı.

25 Ocak Devrimi dördüncü yılına girerken Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak, 6 Nisan, Ahrar, Sosyalist Halk İttifakı Partisi, Ultraslar ve bazı sol gruplar da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ile beraber gösteriler düzenleyeceğini duyurdu.

Bu durum ülkede muhalif kanadın genişleyerek güçlenmeye devam ettiğini gösteriyor.

Öte yandan Abdulmunim Ebul Futuh'un başkanlığını yürüttüğü Güçlü Mısır Partisi’nden yapılan açıklamada, 25 Ocak Devrimi nedeniyle düzenlenecek gösterilerde parti olarak bulunmayacaklarını ancak üyelerinin kişisel olarak bu yönde gösterilere katılabilecekleri duyuruldu.

Mısır'da 3 Temmuz'daki değişimle başlayan rejim muhalifi gösteriler İhvan üyeleri tarafından aralıksız sürdürülüyordu. Ancak 25 Ocak Devrimi dolayısıyla 6 Nisan, Ahrar, Sosyalist Halk İttifakı ve Ultras grupları yıl dönümü arifesinde protestolarına hız vermeye başlamıştı.

25 Ocak

Mısır’da aktivistler, işsizlik, yoksulluk ve yolsuzlukları protesto etmek için 30 yıldır iktidarda olan Hüsnü Mübarek’e karşı eylem çağrısında bulundu.

25 Ocak’ta bu çağrı eyleme dönüştü. Polis güçlerini anma gününde, çok sayıda Mısırlı sokaklara döküldü ve bugün “öfke günü” olarak ilan edildi.

Binlerce gösterici Kahire’nin merkezinden başlayarak, iktidardaki Ulusal Demokrasi Partisi’nin merkezine, Dışişleri Bakanlığı’na ve devlet televizyonuna yürüdü. Benzer gösteriler ülke çapında diğer şehirlerde de görüldü.

Sessiz geçen bir kaç saatin ardından polis ve göstericiler çatıştı. Polis “defol Mübarek” diye haykıran göstericilere göz yaşartıcı bomba ve tazyikli su ile saldırdı.

Ülkede protestoların başlamasından birkaç saat sonra İçişleri Bakanlığı, yayımladığı bir bildiride kargaşa ve gösterilerden Müslüman Kardeşleri sorumlu tuttu. Mısır’da tüm faaliyetleri yasaklı olan ve en büyük muhalefet grubunu oluşturan Müslüman Kardeşler bu iddiayı yalanladı.

Protestolar büyük ölçüde facebook ve twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinden duyuruldu.

İçişler Bakanlığı, hükümet karşıtı gösterilerde üç protestocu ve bir polis memurunun öldüğünü duyurdu.

Bu arada protestoların merkezi ve devrim fitilinin ateşlendiği nokta Tahrir Meydanı muhalifler tarafından doldurulmaya başlanmıştı. Protestoların kalbine gruplar halinde insanlar akın ediyor, burada ellerindeki bayrak ve flamalarla Mübarek’e “Çek git” çağrısı yapıyordu.

25 Ocak’ta Tahrir’i dolduran on binlerce Mısırlı 11 Şubat’ta Hüsnü Mübarek’in istifasını sunması ile kutlamalara başladı.