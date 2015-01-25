Mısır’da kadın gösterici böyle öldürüldü

Mısır’da 25 Ocak 2011’de eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in devrildiği eylemlerin dördüncü yıl dönümünün arifesinde başkent Kahire’de düzenlenen yürüyüşte Şeyma es-Sabba isimli bir kadın, sokak ortasında öldürüldü.

Sosyalist Halk İttifakı Partisi yanlısı grup, “Yaşamak, özgürlük ve sosyal adalet”, “İhanet edenler gitsin” sloganları atarak başkent’teki Tahrir Meydanı’na doğru yürüyüşe geçerken polisin müdahalesiyle karşılaştı.

Eylem sırasında Halk İttifakı üyesi 34 yaşındaki Şeyma, nereden geldiği belli olmayan saçmaların kafasına ve vücuduna isabet etmesi sonucu kanlar içinde kaldıktan sonra yaşamını yitirdi.

Halk İttifakı, bir çocuk annesi Şeyma’yı öldüren saçmaların çok yakın mesafeden ateş açan polis silahından geldiğini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma açılırken Mısır Başbakanı İbrahim Mihlib, “bu hatayı kim işlediyse cezalandırılacak” sözü verdi.