T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısır’da kadın gösterici böyle öldürüldü

Sosyalist Halk İttifakı Partisi, bir çocuk annesi Şeyma’yı öldüren saçmaların çok yakın mesafeden ateş açan polis silahından geldiğini açıkladı

25 Ocak 2015 14:35

Mısır’da 25 Ocak 2011’de eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in devrildiği eylemlerin dördüncü yıl dönümünün arifesinde başkent Kahire’de düzenlenen yürüyüşte Şeyma es-Sabba isimli bir kadın, sokak ortasında öldürüldü.

Sosyalist Halk İttifakı Partisi yanlısı grup, “Yaşamak, özgürlük ve sosyal adalet”, “İhanet edenler gitsin” sloganları atarak başkent’teki Tahrir Meydanı’na doğru yürüyüşe geçerken polisin müdahalesiyle karşılaştı. 

Eylem sırasında Halk İttifakı üyesi 34 yaşındaki Şeyma, nereden geldiği belli olmayan saçmaların kafasına ve vücuduna isabet etmesi sonucu kanlar içinde kaldıktan sonra yaşamını yitirdi.

 

Halk İttifakı, bir çocuk annesi Şeyma’yı öldüren saçmaların çok yakın mesafeden ateş açan polis silahından geldiğini açıkladı. 

Olayla ilgili soruşturma açılırken Mısır Başbakanı İbrahim Mihlib, “bu hatayı kim işlediyse cezalandırılacak” sözü verdi.

ETİKETLER

mısırcan verdikadıngöstericieylemhüsnü müberektahrir meydanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24