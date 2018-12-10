Mısır'da ‘piramitin tepesinde seks' soruşturması

Mısırlı yetkililer, bir çiftin Keops Piramidi'nin üzerinde seks yapıp yapmadığını soruşturuyor. Çift, UNESCO Dünya Mirası listesindeki alana zarar vermekten suçlu bulunabilir.

Andreas Hvid adlı Danimarkalı bir fotoğrafçı, Keops'a gece vakti bir kadınla birlikte tırmanışlarını ve ardından kadının kıyafetlerini çıkarmasını içeren bir videoyu YouTube'a yüklemişti. 8 Aralık'ta yüklenen bu videonun yanı sıra, seks yaparken çekilmiş fotoğraflarını da sosyal medyaya paylaşmıştı.

Konu hakkında bir açıklama yapan Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı olayın "kamu ahlakını ihlal ettiğini" belirtti ve video ile fotoğrafın uzmanlar tarafından incelenmekte olduğunu duyurdu. Hvid, piramide gizlice çıkabilmek için birkaç saat boyunca piramitlerin etrafındaki platoda bir boşluk aradıklarını söyledi.

Danimarkalı fotoğrafçı yüksek noktalarda çektiği nü fotoğraflarla tanınıyor.

Hvid, Danimarka'da yayımlanan bulvar gazetesi Rxtra Bladet'e açıklamasında "Her zaman Büyük Piramit'in zirvesine çıkma hayali kurdum. Bir süredir de burada çıplak fotoğraf çekme arzusu duyuyordum" dedi.

"İlk denememde yakalandım"

Andreas Hvid, "Birçok insanın bunu öfkeyle karşılamasına üzüldüm. Ama birçok Mısırlıdan da olumlu tepkiler aldım" diye konuştu.

Daha önce Büyük Piramit'e başka bir arkadaşıyla çıkmayı denediğini ve yakalanarak karakolda sorgulandığını söyleyen Hvid, Kasım sonunda başka bir arkadaşını aradığını ve "hayalini" gerçekleştirdiğini söyledi. Hvid, bir daha Mısır'a gitmeyeceğini belirtti.

Gize Piramitleri Direktörü: Bu fotoğraf kesinlikle fotoşop

Gize Piramitleri Direktörü Eşref Mohey ise videonun sahte olduğunu, piramitlere tırmanmanın imkansız olduğunu öne sürdü. Eski Mısır Tarihi Eserler Bakanı olan arkeolog Zahi Havas da "Bu fotoğraf kesinlikle fotoşop. Geceleri piramitlere kimse giremez" dedi ve ekledi:

"Fotoğraftaki taşlar Keops Piramidi taşları değil. Onlardan daha küçük."

Mohi, piramitlerin çevresinde 18 kilometrelik dikenli tel bulunduğunu kaydetti. Mısır'da piramitlere tırmanmak yasalara aykırı.

2016 yılında da Alman bir genç gündüz vakti gizlice Keops Piramidi'ne tırmanmış, sekiz dakika sonra gelen güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. Adrej Ciesielski adlı genç serbest bırakıldıktan sonra Mısır'a girişi ömür boyu yasaklanmıştı.

2017'de de Belçikalı model Maria Papen, Mısır'ın El Uksur'daki tarihi eserlerin arasında çıplak poz verirken gözaltına alınmıştı.