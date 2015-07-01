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Dünya

Mısır’da patlama: 50 asker yaşamını yitirdi

Sina Yarımada’sında bomba yüklü bir araç patladı

01 Temmuz 2015 16:23

Mısır'da Sina Yarımadası'nda askeri kontrol noktalarına düzenlenen saldırılar sonucu en az 50 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi. Bölgede çatışmalar sürüyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Sina Yarımadası'ndaki Şeyh Züveyd kentinde bomba yüklü bir araç patlatılırken, altı güvenlik noktası hedef alındı, en az 50 askerin öldüğü bildirildi.

Saldırganların bazı askerleri esir alırken, zırhlı araçları da kaçırdıkları iddia ediliyor.

Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Semir, saldırının 70'i aşkın terörist unsur tarafından düzenlendiğini belirtirken, çıkan çatışmalarda saldırganlardan 22'sinin öldüğünü bildirildi.

Sina'yı hedef alan saldırılar, Mısır Başsavcısı Hişam Bereket'in bombalı saldırı sonucu öldürülmesinden iki gün sonra düzenlendi.

Mısır - Gazze sınırına yakın Sina Yarımadası, Mısır'da terör olaylarının en sık yaşandığı bölgelerden biri.
Saldırıların çoğundan sorumlu olan Selefi Ensaru Beytil Makdis grubu geçtiğimiz aylarda IŞİD'e katıldığını açıklamış ismini ''Sina vilayeti'' olarak değiştirmişti.

 

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