Mısır'da oruç tutmayana ceza isteği

Mısır Müftüsü Ali Cuma, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'den, Ramazan ayında kamu alanlarında alenen oruç tutmayanlar hakkında yasal düzenleme getirilmesini talep etti.

Mısır Fetva Kurumu tarafından yapılan açıklamada ise, bir Müslüman'ın Ramazan'da herhangi bir özrü olmadan kasten insanların gözü önünde yiyip içmesinin caiz olmadığı bildirildi.

Bu kişilerin “güzel bir şekilde” uyarılması ve aksi şekilde hareket edenlerin cezalandırılması için görevlilerin tayin edilmesi gerektiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu şekilde davranmak kişisel özgürlük değildir. Aksine İslam'ın kutsiyetine karşı bir saldırıdır. Çünkü alenen oruç tutmamak, günahı aleni biçimde ilan etmektir. Bu da Müslüman bir ülkede saygı sınırlarının aşılması dolayısıyla haramdır. Ayrıca toplumun değerlerini açıkça ihlal etmektir.

Bir Müslüman eğer sağlık sebeplerinden dolayı oruç tutamazsa, oruç tutamadığını gizlemesi gerekir. Gayri Müslim bir kişi bile Ramazan'da alenen yiyip içmiyorsa, oruç tutmayan Müslüman da en az bu derece duyarlı olmalıdır.”

İki sene önce Mısır polisi Ramazan'da alenen yiyip içen 2 kişiyi gözaltına alırken, bazı insan hakları örgütleri de oruç tutmayanları cezalandıran herhangi bir kanun olmadığı gerekçesiyle olaya tepki göstermişlerdi.