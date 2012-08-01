Mısır'ın Ezher Üniversitesi: Sıcak bölgelerde oruç tutulmayabilir

Ezher Üniversitesi İslami Araştırma Akademisi, aşırı sıcak bölgelerde oruç tutulamayabileceği yönünde fetva verdi.

Ezher Üniversitesi İslami Araştırma Akademisi Üyesi ve Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib’in danışmanı Hamid Ebu Talib AA muhabirine yaptığı açıklamada, ”Ramazan ayında sıcak bölgelerde yaşayan Müslümanlar, aşırı sıcakların devam ettiği ve orucun bünyeyi zayıflattığı durumlarda oruç tutmayabilir. Ramazan ayında bir bölgede sıcaklar artar ve oruç tutmak zor bir hal alırsa, o gün oruç bozulup başka bir günde kaza edilebilir. Çünkü oruç ibadetinin amacı insan hayatını tehlikeye sokmak değildir” şeklinde konuştu.

Ebu Talib, fırın işçileri gibi ağır işlerde çalışanların Ramazan ayında oruç tutmayıp, oruç tutmanın daha kolay olacağı zamanlarda kaza yapmalarının caiz olduğunu belirtti. Ezher eski Fetva Kurulu Başkanı Şeyh Abdulhamid el-Atraş’ta Ebu Talib’le aynı kanaati paylaştığını ifade etti.

Orucun insan hayatına zarar vermeyi hedeflemediğinin altını çizen Atraş, şiddetli sıcaklarda oruç tutmanın zararlı olduğunun kanıtlandığı bölgelerde oruç tutulmayabileceğini kaydetti.

Sudan İslam Fıkıh Akademisi de Ramazan ayında sıcaklığın artması sonucu oruç tutmanın zorlaştığı Sudan’ın başlıca liman şehri olan Port Sudan ve civar şehirlerinde oruç tutmamanın caiz olduğu fetvasını vermişti.

Port Sudan’da sıcakların 50 dereceye ulaştığına ve sıcaklık nedeniyle bölgeden başka şehirlere göç başladığına dikkati çeken Akademi, yetkili makamlara bölgedeki camilere elektrik ve kamu hizmeti verilmesi çağrısında bulunmuştu.