-MISIR'DA ORDU KONTROLÜ SAĞLADI KAHİRE (A.A) - 30.01.2011 - Mısır'da ordu başkent Kahire ve diğer birçok kentin tamamının kontrolünü sağladı. Ordu birlikleri sokağa çıkma yasağının tam uygulanması için yolları trafiğe kapatıyor. Bu arada Hakimler Kulübü üyesi binlerce hakim Tahrir meydanına yürüdü. Göstericilerin sayısının arttığı Tahrir meydanına takviye askeri araçlar gönderildiği bildirildi. Ordunun başkent Kahire'de kontrolü ele alması sırasında savaş uçakları da Kahire, İskenderiye, Süveyş, Minye gibi büyük kentlerin üzerinde uçuş yaptı. Mısır ordusuna ait büyük askeri konvoyların Kahire'nin dışından içine doğru ilerledikleri belirtildi. -FİLİSTİNLİ MAHKUMlARDAN İKİSİ GAZZE'YE ULAŞTI Mısır'daki sokak gösterileri ve cezaevlerinin mahkumların aileleri tarafından basılmasından sonra, cezaevlerindeki bir çok tutuklu kaçarken, kaçan Filistinli mahkumlardan ikisinin Gazze'ye ulaştığı bildirildi. Filistin basınına göre, 5 yıla mahkum ve 3 yıldır cezaevinde olan Filistinli tutuklu Hasan Vişa, dün gece ailesinin bulunduğu El Bureyc mülteci kampına ulaştı. Gazze'ye bu sabah ulaşan Mısır'daki tutuklulardan diğerinin de yaklaşık 6 ay kadar önce Umre'den dönerken Mısır'da tutuklanan ve tünel kaçakçılığı ile uğraştığı belirtilen Muhammed El-Şair olduğu kaydedildi. Vişa, diğer kaçanların da Gazze yolunda olduklarını belirtti. Filistinli tutukluların tünellerden Gazze'ye giriş yaptıkları ifade edildi. Mısır'daki mahkumların bir sözcüsü, Mısır tarafından 39 Filistinlinin tutuklandığını belirtip, bu kişilerden 11'inin Ebu Zabal cezaevinden kaçtığını belirtti. Bu arada, Mısırlı yetkililer, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki geçiş noktası Refah sınır kapısını kapatırken, geçiş noktasının Gazze'deki sorumlusu Gazi Hamad, durumun kendilerine resmen iletildiğini, geçişin birkaç gün süreyle, her iki taraftan kapalı kalacağını duyurdu. Ancak Hamad, Mısırlı yetkililere geçiş noktasının kısa süre sonra açılması çağrısında da bulunarak, Mısır'da tedavi için gitmeyi bekleyen yolcuların kapatmadan zarar göreceğini belirtti. Hamad'ın verdiği bilgiye göre, geçen çarşamba ve perşembe günleri 500 kadar Filistinli Mısır tarafına geçerken, 200 kadar kişi de Gazze'ye giriş yaptı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da dün, Mısır'dan kaçak girişlerin önlenmesi amacıyla sınıra çok sayıda güvenlik görevlisinin yığıldığını duyurmuştu. -"EL KASSAM TUGAYLARI YARDIM ETTİ-" Bu arada El Fetih'e yakınlığı ile bilinen haber sitesi Palpress ilginç bir iddia ortaya attı. Palpress, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın, iki gün önce tünellerden geçerek, Mısır'ın Refah, Şeyh Zuveyd ve El Ariş bölgelerindeki Bedevilerin ayaklanmasına, buradaki Mısırlı güvenlik güçlerinin karakollarına yapılan saldırılara yardımcı olduğunu öne sürdü. Haber sitesi, tünelden sivil kıyafetlerle ve güvenlik güçlerinin yardımıyla geçen Kassam Tugayları mensuplarının bir kısmının da Mısır'daki Müslüman Kardeşler ile işbirliği yaptığını ve Hamaslı mahkumların da bulunduğu Mısır cezaevlerine düzenlenen baskınlara yardımcı olduklarını iddia etti.