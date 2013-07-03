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Dünya

Ordu: Mısır halkını can pahasına korumaya hazırız

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 'Meşruiyetimi korumak için canımı vermeye hazırım' açıklamasına ordu sert bir açıklamayla karşılık verdi

03 Temmuz 2013 20:33

Mısır'da ordunun yaptığı açıklamada, "Teröristler, radikaller ve budalalara karşı Mısır halkını canı pahasına korumaya hazırız" denildi. BBC de sitesinden yayımladığı canlı akışta @HatemRushdy  adlı Twitter hesabından atılan, "Askerler, arkadaşlarımla birlikte oturduğumuz kafeye gelip, hepimize evlerimize gitmemizi emretti. Mısır'da özgürlük yankılansın, ama askeri darbe olmasın" ifadelerini alıntıladı.

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin "Meşruiyetimi korumak için canımı vermeye hazırım" açıklamasına ordu sert bir açıklamayla karşılık verdi. Mısır Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi adına yapılan ve "Son Saatler" ismini taşıyan açıklamada, ordunun teröristler, radikaller ve budalalara karşı Mısır halkını can pahasına korumaya hazır olduklarını belirtildi.

Mısır Askeri Yüksek Konseyi'nin olağanüstü toplantısı devam ediyor. Askeri kaynaklar, olağanüstü toplantıya ordunun üst düzey komutanlarının katıldığını belirtti. 

BBC Türkçe de sitesinden yayımladığı canlı akışta @HatemRushdy adlı Twitter hesabından atılan, bir tweete yer verildi. Tweette, "Askerler, arkadaşlarımla birlikte oturduğumuz kafeye gelip, hepimize evlerimize gitmemizi emretti. Mısır'da özgürlük yankılansın, ama askeri darbe olmasın" denildi. 

BBC Türkçe yer alan tweet şöyle:

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