-MISIR'DA ÖLENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ ANKARA (A.A) - 28.01.2011 - Mısır'da gençler öncülüğünde gıda fiyatlarının yüksekliği, yoksulluk ve yolsuzluğa karşı tepkilerle başlayan ve 30 yıllık Hüsnü Mübarek yönetimine karşı protestolara dönüşen, dördüncü gününde daha da kitleselleşen gösteriler başkent Kahire ve diğer kentlerde sürüyor. Gösterilerde başta başkent Kahire ve Süveyş kenti olmak üzere polisle göstericiler arasında şiddetli çatışmalar çıkarken, uluslararası ajanslar yaralananlar olduğunu, Süveyş'te 1 kişinin öldüğünü haber verdi. El Cezire televizyonu ise en az 2 kişinin öldüğünü duyurdu. Ajanslar, dört günde en az 8 kişinin öldüğünü bildiriyor. Ajanslar ayrıca görgü tanıklarına dayanarak, kargaşa içindeki başkent sokaklarında yaralılar, başlarından kanlar akanlar ve yerde baygın yatanlar görüldüğünü bildirdi. El Cezire televizyonu ise Kahire'de aralarında 2005'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Hüsnü Mübarek'in ardından büyük oy farkıyla ikinci olan Eymen Nur'un bulunduğu onlarca kişinin de yaralandığını haber verdi. Mısır'da gösterilerde çatışmalar olduğu belirtilirken, Reuters ajansı başkentte bazı göstericilerin polisle tokalaşmaya başladığını aktardı. AP ajansı, Kahire'deki bazı göstericilerin orduya destek çağrısında bulunduğunu duyurdu. Ajans, görgü tanıklarına dayanarak, reform yanlısı muhalif lider olarak sahneye çıkan ve yandaşlarıyla ilk kez bugün gösterilere katılan Muhammed El Baradei'nin daha önceki saatlerde patlak veren çatışmaların ardından barışçı yürüyüş düzenlediğini ve bazı göstericilerin polisle tokalaştığını bildirdiğini duyurdu. Ancak daha sonra El Baradei'nin nerede olduğu ve durumu hakkında çelişkili haberler gelmeye başladı AP ajansı, El Baradei'nin ev hapsinde olduğunu, polisin başkent Kahire'deki evinin önüne konuşlandığı Baradei'ye evinden çıkamayacağını söylediğini haber verdi. Daha önceki haberlerde El Baradei'nin Kahire'de cuma namazını kıldığı caminin dışında toplanan protestocuya polisin müdahale ettiği, gösterilere katılan Baradei'nin polisin tazyikli su müdahalesine maruz kaldığı duyurulmuştu. -ORDUYA DESTEK ÇAĞRILARI- Bu arada Kahire'deki protestocuların ordudan yardım istediği haberleri geldi. Göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale eden polisin şiddetinden şikayetçi olan protestocuların "Ordu nerede? Gelin, polis bize neler yapıyor görün. Orduyu istiyoruz" şeklinde sloganlar attıkları kaydedildi. -KAHİRE VE SÜVEYŞ'TE ÖLEN OLDU- Ajanslar ile El Cezire televizyonu, Süveyş kentinde güvenlik güçleriyle çatışmada bir göstericinin öldüğünü bildirdi. Uluslararası ajanslara göre Suveyş'teki görgü tanıkları, göstericilerin protestolarda ölen kişinin cenazesini kent sokaklarında taşıdığını belirtti. Bir göstericinin, "Kardeşimi öldürdüler" diye feryat ettiği kaydedildi. Bu arada, Kahire'nin çevresindeki semtlerde göstericilerin hükümete ait binaları yakmaya başladığı, parlamentonun bulunduğu cadde de yer yer çatışmalar çıktığı haber verildi. Kahire'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında da göstericilerin toplandığı bilgileri gelirken, başkentin yanı sıra İskenderiye, Asvan, Süveyş, Mansura, Luksor, Port Said ve Dimyat'ta gösteriler olduğu bildirildi. -"28 VİLAYETİN 11'İNDE GÖSTERİ" Bir uluslararası haber ajansı, Mısır'da 28 vilayetin 11'nde gösteriler yapıldığını belirtti. Dimyat'ta binlerin, Port Said'de on binlerce kişinin gösteri yaptığı, Dimyat'taki göstericilerin iktidardaki Ulusal Demokratik Parti'nin bürosunu ateşe verdiği kaydedildi. El Cezire televizyonu Süveyş'te polis karakolunu basan göstericilerin, kentin bu bölgesinin kontrolünü de ele geçirdiğini duyurdu. Televizyon, göstericilerin bastığı karakolun 1973 savaşında İsrail'in komuta merkezi olmasının da sembolik önemi bulunduğuna işaret etti.