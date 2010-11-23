Mısır'da Müslüman Kardeşler'e baskı yapılıyor

T24 - Mısır'da gelecek hafta yapılacak genel seçimler öncesinde Müslüman Kardeşler'in mitingleri olaylı geçiyor.



Müslüman Kardeşler adaylarının dini içerikli sloganlar kullanarak yasaları çiğnediğini savunan hükümet mitinglere müdahale ediyor.



Müslüman Kardeşler'den yapılan açıklamada, aralarında 8 milletvekili adayının da bulunduğu 1000 parti üyesinin tutuklandığı belirtildi.



Grubun taraftarları ile polis arasında da son günlerde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.



İskenderiye'de toplanmak isteyen yaklaşık 2000 taraftara engel olmak isteyen polis göz yaşartıcı gaz kullandı.





Uluslararası Af Örgütü - Amnesty International Mısır hükümetini muhalefet taraftarlarına baskı yapmakla suçladı.





Müslüman Kardeşler aslında yasaklı olduğu için seçimlere giremiyor.



Grubun bu nedenle bağımsız olarak seçime giren adayları şu andaki parlamentonun beşte birini oluşturuyor.





Bu seçimde ise diğer muhalif gruplar usulsüzlük ve hile endişesiyle sandığı boykot kararı alırken Müslüman Kardeşler katılma eğiliminde.



Ancak parlamentodaki 508 sandalyenin yaklaşık üçte biri için aday çıkaran grup da hükümetin seçimde hileye başvuracağını savunuyor.



Öte yandan ülkeyi 29 yıldır yöneten 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 6'ıncı kez bu göreve aday olup olmayacağı merak ediliyor.



