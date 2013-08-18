Mısır'da Müslüman Kardeşler protestoları iptal etti

Mısır'da Müslüman Kardeşler'in başını çektiği Darbe Karşıtı Koalisyon'un girişimiyle bugün düzenlenecek protesto gösterilerinin iptal edildiği bildirildi.

Hurriyet Planet'in haberine göre, Müslüman Kardeşler'den yapılan açıklamada karara gerekçe olarak güvenlik eksikliği gösterildi. Açıklamada, "binaların çatılarında bekleyen keskin nişancı askerler" nedeniyle gösterilerin iptal edildiği belirtildi.

Darbe Karşıtı Koalisyon'un sözcüsü Yasmine Adil de, "Kahire'de birçok yürüyüş güvenlik gerekçeleriyle iptal edildi" derken başka yerlerde planlanan yürüyüşlerin yapılacağını söyledi.