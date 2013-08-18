Mısır'da darbe yapan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdulfettah El Sisi, bugün asker ve polislerin toplandığı alanda bir konuşma yaptı. General Sisi "şiddete başvuranlara müsamaha gösterilmeyeceğini" söyledi.

Milliyet'te yayımlanan habere göre, Sisi, "Siyasi çekişmenin ülkeyi karanlık bir tünele sokacağı, karşılıklı ölümlere yol açacağı ve dini temeller üzerinde bir anlaşmazlığa dönüşeceği noktasında uyarılarda bulunmuştuk" ifadelerini kullanırken, "Geçmiş yönetim yanlıları, milli duruşlarını sorgulamalıdır. Ülkenin yıkılması, insanların hayatını kaybetmesi ve halkın güvenlik endişesi taşıması karşısında sessiz kalmayacağız" dedi.