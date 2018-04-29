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BBC Türkçe

Mısır'da Müslüman Kardeşler liderlerinden Bedii'ye ömür boyu hapis cezası

Müslüman Kardeşler Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii, Mısır'da yargılandığı davada mahkeme tarafından "şiddet eylemleri planlamak" suçundan ömür boyu hapse mahkûm edildi.

29 Nisan 2018 20:30

Mısır'da, Müslüman Kardeşler Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii, yargılandığı mahkeme tarafından "şiddet eylemleri planlamak" suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkûm edildi.

Muhammed Bedii'nin de aralarında bulunduğu 37 kişi, Temmuz 2013'te gerçekleştirilen askeri darbe ardından düzenlenen gösterilerde karışıklık çıkarmaya çalışmakla suçlanıyor.

Mahkeme, Bedii dışında, örgütün sözcülerinden Mahmud Gozlan, Rehberlik Konseyi üyesi Hüssam Ebubekir, bazı yetkililerı da ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

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13 sanığa beşer yıl hapis ceza veren mahkeme, 21 kişiyi ise suçsuz buldu.

Suçsuz bulunan isimler arasında örgütün uluslararası sözcüsü Gehad Haddad da yer alıyor.

2015'te Bedii ve 13 kişi idam cezasına mahkûm olurken 34 sanığaysa ömür boyu hapis cezası verilmişti.

Temyiz mahkemesi bu kararı bozunca sanıklar yeniden yargılanmaya başlamıştı.

Sanıkların avukatı Abdül Maksud haber ajansı AFP'ye, "Ceza verilen herkes için temyize başvuracağız" dedi.

Bedii 35'ten fazla davayla karşı karşıya. Örgüt lideri, diğer davalarda da üç kez idam cezasına çarptırılmış ancak bu cezalar da temyize götürülmesi ardından bozulmuştu.

Mısır'da 2012'de seçimle cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi, 2013'te askeri darbeyle devrilmişti.

Mursi'nin devrilmesinden bu yana Müslüman Kardeşler'i hedef alan operasyon ve soruşturmalar sonunda açılan davalarda yüzlerce kişi idam cezasına mahkum edilmişti.

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