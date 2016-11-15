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BBC Türkçe

Mısır'da Mursi hakkında verilen idam kararı bozuldu

Yüksek Mahkeme, 2013'te askeri darbeyle devrilen eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkında verilen idam kararını bozdu. Hala başka bazı davalarda yargılanan Mursi 'terör suçlarından' da ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

15 Kasım 2016 17:30

Mısır'da yüksek mahkeme, askeri darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkında verilen idam kararını bozdu.

Muhammed Mursi, 2011 devrimi sırasında Wadi Natroun Hapishanesi'nden kaçmış ve "yabancı militanlarla hapisteki İslamcıları kaçırmak için işbirliği yapmakla" suçlanmıştı.

Mursi, 'Hapishaneler Baskını' olarak bilinen davada idam cezasına çarptırılmış, cezalar Mısır'ın en yüksek dini otoritesi olan Büyük Müftü Şevki Allam tarafından da onaylanmıştı.

Yüksek Mahkeme'nin kararı ise Mursi'nin "toplu firarda yer alma" suçlamasıyla yeniden yargılanması anlamına geliyor.

Mahkeme ayrıca, faaliyetleri yasaklanan Müslüman Kardeşler hareketinin beş lideri hakkında verilen idam kararlarını da bozdu. Bu kişiler arasında hareketin ruhani lideri Muhammed Badie de bulunuyor.

21 diğer Müslüman Kardeşler üyesi hakkında verilen idam kararları da bozuldu.

Müslüman Kardeşler üyesi Muhammed Mursi 2012'de cumhurbaşkanı seçilmiş ancak bir yıl sonra iktidarına karşı başlatılan sokak eylemlerinin ardından askeri darbeyle devrilmişti.

Hala başka bazı davalarda yargılanan Mursi 'terör suçlarından' da ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

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