Mursi'den 'Cumhurbaşkanı Benim' çıkışı

Mısır'da devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi Kahire'de Müslüman Kardeşler Hareketi'nin 14 üst düzey yetkilisiyle birlikte yargılanamasına başlandı. Mahkeme salonundan bildiren muhabirler, duruşma sırasında adı sorulan Mursi'nin "Ben Dr. Muhammed Mursi, Cumhuriyet'in başkanıyım. Ben Mısır'ın meşru cumhurbaşkanıyım. Bu mahkeme tarafından yargılanmayı reddediyorum" dediğini aktardı.

Mursi'nin sözlerinden sonra hâkim mahkemeye kısa bir süre ara verdikten sonra duruşmayı Ocak'a ertelediğini açıkladı.

Mursi ve diğer zanlılar, geçen Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde yaşanan çatışmalarda protestocuların öldürülmesini azmettirmekle suçlanıyor. Mursi yanlılarının eylem çağrıları üzerine Mısır güvenlik güçleri teyakkuza geçti. Mısır’ın devlet televizyonu Mursi’nin yargılanacağı Kahire’deki Polis Akademisi’ne helikopterle geldiğini duyurdu. Eski Cumhurbaşkanının binaya gelmesi üzerine polis merkezi önünde toplanan kalabalık da Müslüman Kardeşler ve Mursi'ye destek sloganları attı.

Mursi'nin yanısıra Müslüman Kardeşler'in kilit isimlerinden İssam el Eriyan, Muhammed el Biltaci ve Ahmed Abdül Aati de yargılanıyor.

Mısır'da demokratik yollarla işbaşına gelen ilk cumhurbaşkanı olan Mursi, 13 ay sonra protestoların ardından askeri darbeyle devrilmişti. Darbeden sonra Mursi yanlılarının başkent Kahire'de kurduğu protesto kampları askerler tarafından kanlı bir baskınla dağıtılmış, yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. Sonrasında geçici yönetim Mursi'nin de üyesi olduğu Müslüman Kardeşler hareketini yasaklamış, İslamcı örgütün üst düzey yetkililerini gözaltına almıştı. Taraftarları Mursi'ye yönelik suçlamaların siyasi olduğunu söylüyor.

İnsan hakları grupları da güvenlik güçlerini keyfi davranmakla suçluyor. Eski Cumhurbaşkanı Mursi, 2012 yılının Aralık ayında 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan çatışmalarda "öldürmeye ve şiddete teşvik" suçlamasından yargılanıyor.

Dava 'egemen güçlerin sınavı'

Mursi'nin üst düzey danışmanlarından Wael Haddara BBC'ye yaptığı açıklamada, duruşmayı yürüten isimlerin ordu tarafından tayin edilmesi nedeniyle yargı süreci için "maskaralık" ifadesini kullandı. Haddara, "Ordu neyden korkuyor? Neden konuşmasına izin vermiyorlar? Tutukluların bile hakları vardır" diye sitem etti.

BBC'nin Kahire'den bildiren muhabiri Kevin Connolly, dava sürecinin Mısır'ın iki egemen gücü arasında bir yargı süreci olacağını söylüyor. Connolly, bir yandan ordunun sokaklarda düzen sağlama becerisinin, diğer yandan da İslamcı hareket Müslüman Kardeşler'in ezici baskı altındaki direncinin sınandığını ifade ediyor.

Cumartesi günü Mısır'da yayımlanan El Vatan gazetesi Mursi'nin gözaltındayken çekildiğini söylediği görüntülerine yer verdi. Bu kayıtta eşofmanlarıyla bir koltukta oturan Mursi rahat bir görüntü çiziyor. 3 Temmuz'da devrilen Mursi o tarihten beri gizli bir yerde tutuluyor. Mursi duruşmasının Tora Hapishanesi'nde görülmesi bekleniyordu ancak daha sonra Kahire'deki Polis Akademisi'nde yargılanmasına karar verildi. Halk ayaklanmasıyla devrilen eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek de burada yargılanıyor.

Mursi kendini savunacak

Savunma heyetinden avukat Hasan Kerim, Mursi'nin "mahkemede kendini savunacağını" söyledi. AA muhabirine konuşan savunma heyeti üyelerinden avukat Kerim, "Mursi, mahkemede kendisini savunacak ve suçlamalara cevap verecek, aynı suçla yargılanan 14 kişi de heyet tarafından savunulacak" dedi.



Kerim, savunma heyetinin mahkemeden öncelikle, "Mursi ve diğer 14 sanıkla bir araya gelmeyi, dava dosyasını incelemek ve bir nüshasını almak için" duruşmanın ileriki bir tarihe ertelenmesini isteyeceğini ifade etti.

Avukatların bir kısmına izin verilmedi

Heyetteki avukatlardan alınan bilgiye göre, savunma için mahkeme salonuna girme izni istenen 30 avukattan yalnızca yedisine izin verildi. İzin verilen avukatlardan savunma heyetinin başkanı eski Cumhurbaşkanı adaylarından Selim el Avva'nın yanı sıra avukatlar Kamil Mendur, Muhammed Dimati, Usame el Hilv, Halid Abdulmumin, Eymen Nahid ve Muhammed Tosun yer alıyor.



Öte yandan, aralarında "müştekiler" ve avukatları ile basın mensuplarının bulunduğu yaklaşık 600 kişiye, mahkemeye giriş belgesi verildiği ifade edildi.

Savunma Heyeti Sözcüsü Muhammed el Demati daha önce yaptığı açıklamada, mahkemeye yalnızca gözlemci olarak katılacaklarını, orada bulunmalarının yargılamanın meşruiyetinin kabul ettikleri anlamına gelmediğini belirtmişti.

Merkezi New York'ta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Direktör Yardımcısı Joe Stork, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uluslararası yargı standartlarına uygun olup olmadığını saptamak için yargılamayı yakından takip etmek istiyoruz. Açılış mahkemesinde gözlemci sıfatı ile yer almak için başvurumuzu yaptık" diye konuştu.

Mursi'nin duruşmasından bir gün önce Mısır'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı John Kerry "demokrasi ve istikrar çağrısı" yapmış, şiddetin sona ermesi uyarısında bulunmuştu.