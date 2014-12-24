Mısır'da komedyene 6 buçuk milyon dolarlık para cezası

Kahire Uluslararası Ticari Mahkemesi, Mısır ’da siyasi komedi programcısı Basem Yusuf ve yapım şirketi Q-Soft'a 6.5 milyon dolar para cezası verdi.

Al Jazeera'de yer alan habere göre, CBC özel televizyon kanalında yayınlanan 'El Barnameg' programı, geçen yıl darbe sonrası Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ve diğer ordu komutanlarını eleştirdiği için yayından kaldırılmıştı. CBC televizyonu, El Barnameg'e dava açtı. Mahkeme de ‘programın yayından alınması sonucunda kanalın uğradığı maddi ve manevi zararlar’ karşılığında Yusuf'un şirketine cezayı kesti.

Kanal, 'Arap dünyasının Jon Stewart’i olarak tanılan Basem Yusuf'u 'yayın ilkelerini zorlamak'la suçlamıştı. Yusuf ve şirketi ise, daha sonra Suudi Arabistan’dan yayın yapan MBC kanalıyla programın yayınlanması için anlaşmıştı.