Mısır'da Kıpti katedraline saldırı; en az 25 kişi hayatını kaybetti

Mısır devlet televizyonu başkentin doğusundaki Abbasiye semtinde bulunan Kıpti-Ortodoks Aziz Mark Katedrali'nde meydana gelen patlamada ölen 25 kişinin çoğunun çocuk ve kadınlardan oluştuğunu duyurdu. Yapılan açıklamada patlamaya neden olan bombanın katedralin dış duvarına yerleştirildiği belirtildi.

Kahire'nin en büyük kilisesi olan Kıpti-Ortodoks Aziz Mark Katedrali aynı zamanda İskenderiye Kıpti Ortodoks Papası II. Tawadros'un da bulunduğu önemli bir merkez.

1968 yılında hizmete açılan Kıpti-Ortodoks Aziz Mark Katedrali Afrika kıtasındaki en büyük kilise binaları arasında yer alıyor. Aziz Mark Katedrali adını Mısır'da Hristiyanlığın öncüsü olarak kabul edilen evanjelist Aziz Markus'tan alıyor.

Kıptiler yaklaşık 90 milyonluk Mısır nüfusunun yüzde 10'unu oluşturuyor. Mısır'da genel olarak Hristiyanlar ile Müslümanlar huzur içinde yaşıyor. İki toplum arasında gerilim nadiren yaşanıyor.

Mısır'da özelikle Sina Yarımadası'nda radikal İslamcılar güvenlik birimleriyle savaşıyor. Aşırı dinciler zaman zaman başkent Kahire ve diğer şehirlerde polislere yönelik saldırılar düzenliyor. Son olarak Cuma günü başkentte düzenlenen saldırılarda 6 polis hayatını kaybetti. Mısır'daki aşırı dincilerin IŞİD'le bağlantılı olduğu belirtiliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

RTR/AP/AFP/DPA, MK/JD