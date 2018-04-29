Mısır'da Kıpti Hristiyanların otobüsüne saldırı: 23 kişi öldü

Mısır'da Kıpti Hristiyanların bulunduğu bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıda en az 23 kişi hayatını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Mısır'ın Minya bölgesinde düzenlenen saldırıda valinin açıklamasına göre 23 kişi hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı.

Grubun iki otobüs ve bir kamyon halinde seyahat ettiği aktarıldı.

92 milyonluk Mısır nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Kıpti Hristiyanlar son zamanlarda çok sayıda saldırının hedefi haline geldi.

Nisan ayında iki kilisenin bombalanması sonucu 40'dan fazla kişi hayatını yitirdi.

Aralık ayından beri ise farklı şehirlerdeki saldırılarda yaklaşık 70 kişi öldü.

Çoğu saldırıyı IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) Mısır kolu üstlendi.