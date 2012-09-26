Mısır'da 'Karikatüre karşı karikatür' kampanyası

Mısır'da yayımlanan el Vatan gazetesi, Fransız Charlie Hebdo dergisinin yayımladığı Hz.Muhammed'e dair müstehcen karikatürlere karşı, bu hafta başında, karikatürlerle karşı-kampanya başlattı.

Laik bir gazete olan El Vatan, Pazartesi günkü sayısında "Karikatürlere karikatürlerle savaş" sloganı altında 13 karikatür yayımladı.

Karikatürlerden birinde Dünya Ticaret Merkezi'ndeki yanan gökdelenlerin bir gözlüğe yansıması resmediliyor ve altında "Batı'nın gözlükleriyle İslam dünyası" alt yazısı yer alıyor.

Bir diğer karikatürde de bir beyaz adamın öfkeli, sakallı bir adamı 'terörist' olmakla suçlaması ve adamın aslında İsrailli olduğunu anlayınca ona çiçek uzatması resmedilmiş.

Bir diğer karikatürdeyse iki Arap erkek yanyana görülüyor. Bunlardan biri takkeli ve sakallı. Diğerinin başındaysa türban var ve dişlerini göstererek elindeki bıçağı gösteriyor. Sapında Amerikan bayrağı sarılı bir el feneri, eli bıçaklı adama tutulmuş.

Bundan iki hafta önce 'Müslümanların Masumiyeti" adlı Amerikan yapımı filmden bazı bölümlerin internette yayılması üzerine birçok Müslüman ülkesinde şiddetli protestolar patlak vermiş, 50 dolayında insan ölmüştü. Fransız mizah dergisinin de aynı günlerde yayımladığı karikatürler İslam dünyasındaki tepkileri tırmandırmıştı.

El Vatan gazetesinde yer alan ve iki sayfaya yayılan karikatürler, Charlie Hebdo'ya tepki olarak çıkarılan 12 sayfalık özel bölümde yayımlandı.

Gazetenin özel bölümünde Carnegie Orta Doğu Merkezi araştırma müdürü Emr Hamzavi ile Mısır Müftüsü Ali Goma gibi isimlerin ve önde gelen din adamlarının makalelerine de yer verildi.

Ülkede işbaşında bulunan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi liderliğindeki Müslüman Kardeşler yönetimine eleştirel bakan El Vatan gazetesi okurları, gazetenin özel ekini olumlu karşıladı.

Gazetenin internet sitesinde yayımlanan yorumlarda, "düşünceye düşünceyle karşılık verme" görüşü övüldü ve El Vatan'ın "verdiği uygarca tepki"ye teşekkür edildi. (BBC Türkçe)