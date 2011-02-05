-''MISIR'DA İSTİKRAR GERİ DÖNÜYOR'' KAHİRE (A.A) - 05.02.2011 - Mısır Başbakanı Ahmet Şefik, 12. günündeki protestolara karşın Mısır iktidarının krizi atlatmakta olduğunu ve ''istikrarın geri dönmekte olduğunu'' söyledi. Resmi TV kanalında bir açıklama yapan Başbakan Şefik, krizi, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in görevinden ayrılmadan bir çözüme kavuşturulacağından, bu konuda muhalefetle uzlaşmaya varılacağından emin olduğunu ifade etti. Şefik, Hükümetin, ''protestolarla ilgili sorunu atlatacağını hesap ettiğini'' ifade etti. Cuma günü yapılan ve Şefik'in, ''100.000 kişi katıldı'' dediği protesto gösterisinin, muhaliflerin umduğunun aksine Mübarek'i istifa ettiremediğini kaydeden Şefik, ''Bundan etkilenmedik ve Allah izin verirse gelecek cuma da etkilenmeyeceğiz. Bütün bunlar istikrara doğru gidiyor'' diye konuştu. Kahire'nin merkezindeki Tahrir Meydanı'ndaki göstericiler, Mübarek istifa edinceye kadar protestolarını sürdürmekte kararlı olduğunu belirtiyor. Öte yandan Mısır ordusunun bir subayı bugün Tahrir Meydanı'nda halka hitap ederek, gösteriyi sona erdirmelerini istedi. Hasan el Roveni adlı komutan hoparlörle yaptığı konuşmasında, ''ifade özgürlüğü tümünüzün hakkı ancak lütfen Mısır'ın geri kalanını da düşünün'' diyerek, gösterilerin ekonomik zarara yol açtığını belirtti. Göstericiler ise yanıt olarak ''Mübarek istifa'' sloganları attı.