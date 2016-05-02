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Dünya
Deutsche Welle

Mısır’da iki gazeteci gözaltına alındı

Mısır polisi gazeteciler sendikasının başkent Kahire’deki binasına baskın düzenleyerek iki gazeteciyi gözaltına aldı.

02 Mayıs 2016 22:35


Gazeteciler sendikasından yapılan açıklamada baskının “gazetecilerin onuruna yönelik açık bir saldırı” olduğu belirtildi. Açıklamada 75 yıllık gazeteci örgütünün tarihinde benzeri olmayan bir olay yaşandığı kaydedilirken, İçişleri Bakanı Mecdi Abdülgaffar'ın derhal istifası istendi.

Mısır İçişleri Bakanlığı ise bu suçlamaları redderek 8 polis memurunun binaya girmesinin ardından gazeteci Emr Bedr ve Mahmud el Saka'nın itiraz etmeden polise teslim olduğunu açıkladı. Hükümete yakın Ahram Online haber portalı ise iki gazetecinin gözaltına alınmaya karşı binada oturma eylemi yaptığını duyurdu.

Mısır medyasında çıkan haberlere göre baskın sırasında gazeteciler sendikasının bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. Gazeteciler meslektaşlarının gözaltına alınmasını bina önünde protesto etti. İki gazeteci hakkında yasadışı protesto tertiplemek ve ulusal güvenliği tehdit etme suçlamaları yöneltiliyor.

Gazeteciler sendikası suçlamaların geçen hafta düzenlenen ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı gösterilerle bağlantılı olduğunu kaydetti. Gösterilerde Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi'nin Kızıldeniz'de bulunan, Mısır yönetimindeki iki adayı Suudi Arabistan'a devretmesi protesto edilmişti. Uluslararası Af Örgütü'nün verdiği rakamlara göre protestolarda 238 kişi gözaltına alındı. Gazeteciler sendikasının açıklamasına göre gözaltına alınanlardan 44'ü muhabir. İki muhabirin hâlâ gözaltında bulunduğu kaydediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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