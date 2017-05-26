Mısır'da Hristiyanları taşıyan otobüse saldırı

Mısır'da Kıpti Hristiyanların bulunduğu otobüse silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda en az 24 kişinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı açıklandı. Güvenlik yetkilileri saldırının El Minya kenti yakınlarında meydana geldiğini belirtti. Otobüsün Hristiyan nüfusun yoğun olarak yaşadığı El Minya'daki bir manastıra gitmekte olduğu belirtildi.

Nisan ayı başında İskenderiye ve Tanta'daki iki kiliseye yapılan saldırılarda da 45 kişi öldürülmüş ve eylemlerin sorumluluğunu terör örgütü IŞİD üstlenmişti. Bir IŞİD sözcüsü Mayıs ayında, Hristiyanlara yapılan saldırıların süreceğini duyurmuş ve Müslümanlara, Hristiyan ve yabancıların bulunduğu yerlerden uzak durmaları uyarısında bulunmuştu. Sözcü, hedefleri arasında ordu, polis ve hükümetin de bulunduğunu söylemişti.

Hristiyanlar Mısır'ın 90 milyonluk nüfusunun yüzde 10'unu oluşturuyor. Papa Françesko Nisan ayı sonlarındaki Mısır ziyareti sırasında Hristiyanların dini radikalizm ve terörden korunmasını istemişti. Papa, Mısır lideri Abdülfettah el Sisi ile yaptığı görüşmede "şiddetin çığrından çıkmaması için acilen önlem alınması gerektiğini" dile getirmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa,AG/CÖ