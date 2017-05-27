Mısır’da Hristiyanlara saldırıyı IŞİD üstlendi

Örgüte yakınlığıyla bilinen haber ajansı Amaq, bir IŞİD birliğinin Mısır'da Kıpti Hristiyanlarına yönelik saldırıyı gerçekleştirdiğini ve 32 kişiyi öldürdüğünü duyurdu.

Cuma gündüz saatlerinde El Minya kenti yakınlarında Kıpti Hristiyanların bulunduğu otobüse silahlı bir grup tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, Mısır hükümeti saldırıda en az 29 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Saldırıda 25 kişi de yaralanmıştı. Otobüs, Hristiyan nüfusun yoğun olarak yaşadığı El Minya'daki bir manastıra gidiyordu.

Söz konusu saldırının ardından Mısır devlet televizyonu, hava kuvvetlerinin Libya'nın Derne kentindeki ''terör kamplarına'' yönelik altı hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

IŞİD Hristiyanlara yönelik saldırıların süreceğini duyurmuştu

Nisan ayı başında İskenderiye ve Tanta'daki iki kiliseye yapılan saldırılarda da 45 kişi öldürülmüş ve eylemlerin sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti. Bir IŞİD sözcüsü Mayıs ayında, Hristiyanlara yapılan saldırıların süreceğini duyurmuş ve Müslümanlara, Hristiyan ve yabancıların bulunduğu yerlerden uzak durmaları uyarısında bulunmuştu. Sözcü, hedefleri arasında ordu, polis ve hükümetin de bulunduğunu söylemişti.

Hristiyanlar Mısır'ın 90 milyonluk nüfusunun yüzde 10'unu oluşturuyor. Papa Françesko nisan ayı sonlarındaki Mısır ziyareti sırasında Hristiyanların dini radikalizm ve terörden korunmasını istemişti. Papa, Mısır lideri Abdülfettah el Sisi ile yaptığı görüşmede "şiddetin çığrından çıkmaması için acilen önlem alınması gerektiğini" dile getirmişti.

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DW, AP, dpa / SÖ, EC