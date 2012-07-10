Mısır'da halk meclisi toplanacak

Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin çağrısıyla Halk Meclisi bugün yerel saatle 12.00'da toplanıyor. Askeri Konsey ise, "anayasaya uyulması" çağrısı yaptı. Müslüman Kardeşler de, "Tahrir'e 1 milyon kişilik" gösteri yapacak.

Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, Anayasa Mahkemesi tarafından feshedilen Halk Meclisi'ni toplantıya çağırması siyasi dengeleri alt üst etti.

Mısır Halk Meclis Başkanı Muhammed Saad el-Kettatini'nin milletvekillerini bugün toplantıya davet etmesinin ardından, parlamentonun yüzde 75'ini elinde bulunduran İslamcıların çağrıya uyması bekleniyor.



Tahrir'de 1 milyon kişilik gösteri



Müslüman Kardeşler de, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin Halk Meclisi'nin feshini geri alma kararını desteklemek amacıyla bugün Tahrir Meydanı'nda ''milyonluk gösteri'' yapmayı planlıyor.

Müslüman Kardeşler Genel Sekreteri Mahmud Hüseyin, Mursi'in Halk Meclisi'nin feshini geri alma kararını desteklemek için en az bir milyon kişiyle Tahrir Meydanı'nda olacaklarını söyledi.



Askeri Konsey: Anayasa'ya uyun



Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin meclisi toplantıya çağırma kararına hazırlıksız yakalanan Yüksek Askeri Konsey ise, dün yaptığı iki toplantı sonrasında beklenen açıklamayı yaptı. Askeri Konsey, Cumhurbaşkanı Mursi'nin meclisin toplanması yönündeki çağrısını "anayasaya uyulması gerektiğini" belirterek karşı çıktı.



Anayasa Mahkemesi: Karar kesin ve bağlayıcı



Hüsnü Mübarek'in devrilmesi sonrası yapılan ilk özgür seçimlerle seçilen Halk Meclisi, Cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde Anayasa Mahkemesi tarafından feshedilmişti.

Mursi'nin Halk Meclisi'nin toplantıya çağırması sonrası dün toplanan Mısır Anayasa Mahkemesi, Halk Meclisi'nin fesih kararının "kesin ve bağlayıcı" olduğunu açıkladı.



Karar mahkemeye taşındı



İdari Ceza Mahkemesi de, meclisin tekrar göreve çağrılmasının geçersiz sayılmasıyla ilgili açılan 10'dan fazla davanın görüşülmesini bugün yapacak. , beden imajı ve vücut algısını bozarak psikolojik sorunlara yol açabiliyor.