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Dünya

Mısır'da gözaltına alınan AA muhabiri serbest bırakıldı

Zekeriya serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada, kendisiyle birlikte 27 kadının da serbest bırakıldığını belirtti

18 Ağustos 2013 14:51

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Hiba Zekeriya, Mısır güvenlik güçleri tarafından Kahire'nin güneyindeki Turra cezaevinde 8 saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı. TRT muhabiri Metin Turan ise hala gözaltında.

Zekeriya, TRT muhabiri Metin Turan ve bazı gazetecilerin yanısıra bin kişiye yakın gösterici Ramsis Meydanı'ndaki El-Fetih Camisi'nde 24 saate yakın mahsur kalmıştı.

Güvenlik güçleri camiyi boşalttıktan sonra Zekeriya, TRT muhabiri Turan ve çok sayıda göstericiyi gözaltına almıştı.

Zekeriya serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada, kendisiyle birlikte 27 kadının da serbest bırakıldığını belirtti.

Kendisiyle birlikte gözaltına alınan kadın sayısının 33 olduğunu ifade eden Zekeriya, kadınlardan 3'ünün Mısır asıllı İrlanda vatandaşı olduğunu kaydetti.

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