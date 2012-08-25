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Dünya

Mısır'da gazetecilerin tutuklanmalarını sona erdiren kararname

Mursi'ye hakaret suçundan tutuklanan El Dustur gazetesi yöneticisi İslam Afifi'nin serbest bırakılacağı açıklandı

25 Ağustos 2012 15:04

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, basın mensuplarının suçlandıkları davalardan dolayı tutuklanmalarını sona erdiren bir kararname yayınladı.

Kararname sayesinde, El Düstur gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İslam Afifi hakkında verilen ceza kararı bozuluyor.

Afifi ve televizyon kanalı sahibi Tevfik Okaşa, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye hakaret suçundan tutuklanmıştı. Günlük bağımsız Al Masry Al Youm gazetesi attğı manşetle olayı "Mursi'nin ilk testi" olarak değerlendirdi.

 

Afifi serbest kalacak

 

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, El Dustur gazetesi yöneticisi İslam Afifi'nin serbest bırakılacağını söyledi.
Kararname, Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin elinde bulundurduğu yasama yetkilerine dayanarak yayınladığı ilk kanun olma özelliği taşıyor. Ancak bazı gazeteciler, Cumhurbaşkanı Mursi ve üyesi olduğu Müslüman Kardeşler hareketinin, kararnameyi muhalefetten gelecek eleştirileri bastırmak için değiştirdiğini söylüyor.

Savcılar, gazeteci Afifi'yi "yanlış bilgi vererek Cumhurbaşkanı Mursi'ye hakaret etmekle" suçluyor. Ayrıca, gazetecinin, "mezhep çatışmasını ateşleyebileceği" iddia ediliyor.

 

Afifi'nin gazetesinin

 

11 Ağustos günkü baskısı da mahkeme kararıyla toplatılmıştı. Toplatılan baskıda Afifi, "Müslüman Kardeşler krallığının Mısır'ı ele geçirdiği" yorumunu yaparak, Mısır halkını, "İslamcılara karşı mücadele için orduya destek vermeye" çağırmıştı.

 

El Faraeen televizyon kanalı sahibi ve sunucusu Tevfik Okaşa ise "Cumhurbaşkanı Mursi'ye suikast teşviki" ile suçlanıyor. Televizyon kanalının yayınına mahkeme kararıyla bir ay süreyle ara verdirildi ve kanalı kapatmakla tehdit edildi. Mısır'ın geleneksel müttefiği ABD ise dün Kahire yönetiminden "ifade özgürlüğüne saygı gösterilmesini" istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, "özgür basın ve ifade özgürlüğünün demokrasinin yapıtaşlarından olduğunu" vurguladı. Önümüzdeki günlerde, Mursi'nin istifasını talep eden protestolar düzenlenmesi bekleniyor. Ancak bu protestoların, geçen yıl Hüsnü Mübarek'i 30 yıl oturduğu koltuktan indiren gösterilerin gücüne ulaşma ihtimali yok gibi. (BBC Türkçe)

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