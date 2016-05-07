Mısır'da gazetecilere idam kararı



Mısır mahkemesi ‘'devlet sırlarını ve önemli belgeleri Katar'a sızdırarak ulusal güvenliği tehlikeye atmak'' suçundan yargılanan üç gazeteci hakkında idam kararı verdi.

Mahkeme, Mısır'daki en yüksek dini otorite olan Baş Müftü'nün vereceği karardan sonra nihai kararını 18 Haziran'da açıklayacağını duyurdu. Baş müftünün kararı bağlayıcı nitelik taşımıyor. Ancak Mısır hukukuna göre kararla ilgili olarak baş müftünün bildireceği görüş beklenmek zorunda.

İçlerinden ikisi Katar merkezli El Cezire için çalışan üç gazeteci gıyabında yargılanmıştı.

Aynı davada yargılanan Mısır'ın devrik devlet başkanı Muhammed Mursi hakkındaki karar da aynı güne ertelendi.