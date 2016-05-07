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Dünya
Deutsche Welle

Mısır'da gazetecilere idam kararı

Mısır mahkemesi aralarında bir Ürdünlünün de olduğu üç gazeteci hakkında idam kararı verdi. Nihai karar 18 Haziran’da açıklanacak.

07 Mayıs 2016 19:42


Mısır mahkemesi ‘'devlet sırlarını ve önemli belgeleri Katar'a sızdırarak ulusal güvenliği tehlikeye atmak'' suçundan yargılanan üç gazeteci hakkında idam kararı verdi.

Mahkeme, Mısır'daki en yüksek dini otorite olan Baş Müftü'nün vereceği karardan sonra nihai kararını 18 Haziran'da açıklayacağını duyurdu. Baş müftünün kararı bağlayıcı nitelik taşımıyor. Ancak Mısır hukukuna göre kararla ilgili olarak baş müftünün bildireceği görüş beklenmek zorunda.

İçlerinden ikisi Katar merkezli El Cezire için çalışan üç gazeteci gıyabında yargılanmıştı.

Aynı davada yargılanan Mısır'ın devrik devlet başkanı Muhammed Mursi hakkındaki karar da aynı güne ertelendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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MısırHaziranKatarBaş MüftüKatar CezireMuhammed MursiDeutsche Welle Türkçe rtre SÖ/BS

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