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Dünya
Deutsche Welle

Mısır'da gazeteciler hakim karşısında

Msırı'da 20 gazeteciye yönelik dava başladı. Dört yabancı ve 16 Mısırlı gazeteci, terörizme destek verme suçlamasıyla yargılanıyor.

20 Şubat 2014 21:10


Arap El Cezire televizyonu çalışanı dördü yabancı 20 gazetecinin, Mısır'daki davaları perşembe günü başladı. Gazeteciler, Müslüman Kardeşler lehine haber yapmak, yanlış haberlerle yanlış bilgilerin yayılmasını sağlamak suretiyle terörizme destek vermek ve Mısır'da 'ulusal birlik ve sosyal barışı' bozmakla suçlanıyor.

Hakim karşısına çıkan sekiz sanık suçlamaları reddetti. El Cezire televizyonu da kısa süre önce iddiaların 'saçma' olduğu açıklamasını yapmıştı. Hakim, duruşmayı 5 Mart tarihine erteledi. Gazetecilerden 12'sinin ise firari veya yurt dışında olduğu, bu nedenle gıyaplarında yargılama yapıldığı belirtildi.

Gazetecilerden Avustralyalı muhabir Peter Greste, Kanada-Mısırlı büro amiri Muhammed Fahmi ve Mısırlı yapımcı Baher Muhammed, geçen yılın sonlarında tutuklanmıştı. Başsavcılık, Mısırlı gazetecileri terör örgütü üyesi olmakla ve iki İngiliz, bir Avustralyalı ve bir de Hollandalı gazeteciyi onlara destek vermekle suçluyor.

Mısır'da Müslüman Kardeşler, aralık ayında bir terör örgütü kabul edilmişti. Mısırlı yetkililer, El Cezire televizyonunun Müslüman Kardeşler'e dair taraflı yayın yaptığını ve bu sayede tüm dünyaya Mısır'da bir iç savaş olduğunu lanse etmeye çalıştıklarını öne sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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