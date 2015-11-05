Mısır'da düşen Rus uçağında bomba şüphesi



İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, "yerleştirilen patlayıcı bir düzenekle uçağın düşürülmüş olmasını ciddi bir olasılık" olarak niteledi. Hamond, bu ihtimali öne çıkarırken çeşitli kaynakların değerlendirildiğine dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Hammond, Şarm el Şeyh'ten İngiltere'ye yapılacak uçuşların bir süreliğine askıya alındığını duyurdu. İngiliz vatandaşlarına turistik bölgeye gitmeme çağrısı yapıldı. İrlanda da Şarm el Şeyh'e uçuşları durdurdu.

ABD istihbaratının analizi

ABD'de de terör şüphesi ağır basıyor. CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan bir ABD hükümet yetkilisi, bu yöndeki görüşünü dile getirdi. ABD istihbaratının, uçağın IŞİD veya bağlantılı bir grubun koyduğu bomba nedeniyle düştüğü ihtimali üzerinde durduğu belirtildi.

Mısır'dan tepki

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, İngiltere'nin kararını "erken ve haksız" sözleriyle eleştirdi. Şükri, olayın bir terör saldırısı olup olmadığını soruşturmanın ortaya çıkaracağını söyledi.

Öte yandan IŞİD'in Mısır'daki Sina Yarımadası'ndaki kolu saldırının sorumluluğunu üstlenen bir ses kaydı yayınladı. Açıklamada ileri bir tarihte saldırının ayrıntılarının duyurulacağı belirtildi.

'Kara kutu ağır hasar gördü'

Mısır'da uzmanlar uçağın kara kutularından elde edilen verileri değerlendirmeye başladı. Mısır Sivil Havacılık Teşkilatı yetkilileri, kokpitteki ses kayıtlarını içeren kara kutunun ağır hasar gördüğünü açıkladı.

Rus Metrojet şirketine ait Şarm El Şeyh - St. Petersburg seferini gerçekleştiren Airbus-A 321 tipi uçak, havalandıktan kısa bir süre sonra Mısır'ın Sina Yarımadası yakınlarında düşmüştü. 224 kişi taşıyan uçaktan kurtulan olmamıştı.