Mısır'da domuz gribinden 44 kişi öldü

Yaklaşık 3 aylık bilanço, 342 vaka ve 44 ölüm olarak açıklandı. Geçen yıllara göre artış yok ancak endişe, okulların 22 Şubat'ta açılacak olması.

Sağlık Bakanı Maha er-Rabbat, "Ülke genelinde 342 kişi, geçen aralık ayında görülmeye başlanan domuz gribine yakalandı ve bunlardan 44'ü hayatını kaybetti" dedi.

Bakan Rabbat, domuz gribine yakalananların sayısında geçen yıllara göre fazla bir değişikliğin olmadığını, ancak gribin şiddetinin arttığını kaydetti.

Gribin, 22 Şubat'ta ikinci dönem eğitime başlayacak okullara ulaşmasını engellemek için çalışmalarının bulunduğunu dile getiren Rabbat, virüs nedeniyle okulların tatil edilmesinin beklenmediğini ifade etti.

Domuz gribi aşısına da değinen Rabbat, Sağlık Bakanlığının 100 bin adet 'Tamiflu' aşı temin ettiğini, bu aşıların eczanelerde de satıldığını ve domuz gribine karşı etkili olduğunu aktardı.

Sağlık Bakanı Rabbat, domuz gribinin Mısır'da her yıl ekim ayı ile mart ayı arasında görüldüğünü belirtti.