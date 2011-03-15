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Dünya

MISIR'DA DEVLET GÜVENLİK SERVİSİ KALDIRILACAK KAHİRE (A.A)

15 Mart 2011 20:59

-MISIR'DA DEVLET GÜVENLİK SERVİSİ KALDIRILACAK KAHİRE (A.A) - 15.03.2011 - Mısır İçişleri Bakanlığı, devrik devlet başkanı Hüsnü Mübarek döneminde baskı sistemi olarak kullanılan Devlet Güvenlik servisinin ortadan kaldırılacağını belirtti. Resmi Mena ajansındaki haberde, ''İçişleri Bakanı Mansur El İsavi, bütün vilayetlerde Devlet Güvenlik büroları ve idari birimlerini ortadan kaldırmaya karar vermiştir'' ifadesi kullanıldı. Haberde, Bakanın ''Ulusal Güvenlik'' adında, ülkenin güvenliğini koruyacak ve terörle mücadele edecek yeni bir güvenlik birimi oluşturulmasına karar verdiği de ifade edildi. Devlet Güvenlik servisi, özel hayatların, halkın siyasi faaliyetlerinin ortaya dökülmesi, işkence ve seçim yolsuzluklarına karışmakla suçlanıyordu.

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