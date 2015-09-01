Mısır'da dev doğal gaz rezervi



"Zohr" adı verilen doğal gaz yatağı ile ilgili Mısır'ın kamuya ait Egas şirketinin yönetim kurulu başkanı Halit Abdül Badi açıklamada bulundu. Egas yetkilisi, doğal gazın çıkarılması için toplam 7 milyar dolarlık yatırım yapılması gerektiğini, ilk etapta bunun yarısına ihtiyaç olduğunu söyledi.

"La Repubblica" gazetesine konuşan ENI Başkanı Claudio Descalzi ise yatırımın finansmanı için doğal gaz yatağının hisselerini satışa çıkarabileceklerini söyledi. Descalzi, bu opsiyonun şart olmadığını, henüz değerlendirme aşamasında bulunulduğunu kaydetti.

Akdeniz'in en büyük rezervi

ENI, bulunan doğal gaz yatağını "Akdeniz'in en büyüğü" olarak tanımladı. ENI uzmanları, yüksek kalitesiyle dikkat çeken doğal gaz rezervinin dünyanın en büyükleri arasında yer alabileceğini açıkladı. Yatağın kıyıya ve mevcut doğal gaz hattına yakın olması maliyeti düşürecek.

Yaklaşık 100 kilometrekarelik bir alana yayılan doğal gaz yatağında tahminen 850 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunuyor.

Keşfin muhtemel sonuçları

Uzmanlara göre doğal gaz rezervi enerji ithal eden Mısır'ı enerji ihracatçısı haline getirebilir. Avrupa'ya ise Rus doğal gazına bağımlılıktan kurtulma yolunda yeni bir alternatif sunabilir.

Doğal gaz rezervinin keşfi haberi Milano Borsası'nda yankısını buldu. ENI hisseleri açılış seansında yüzde 4,4 değer artışıyla 15,05 euroya yükseldi.

İsrail de enerjide dışa bağımlılığını sona erdiren dev doğal gaz yatakları bulmuştu. 1999'da, Aşdod limanı açıklarında bir doğal gaz rezervi keşfedilmiş, Aşdod’u 2009-2010’da Hayfa açıklarındaki Tamar ve Leviathan yatakları izlemişti.