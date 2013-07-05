Mısır'da darbe protesto edilecek, Müslüman Kardeşler sokağa çıkıyor

Mısır'da Müslüman Kardeşler bugün sokağa çıkıyor. Bugünü "ret Cuma'sı" ilan eden Mursi destekçileri ordunun darbesini protesto edecek.



Mısır'da ordunun anayasayı askıya alarak, seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi görevden uzaklaştırmasının ardından ülkenin birçok yerinde Mursi'ye destek gösterilerinde bulunanların meydanlarda bekleyişi devam ediyor.

Kahire'de Nasır City'de bulunan Rabiat'ul Adeviyye Meydanı ve Kahire Üniversitesi'nin önünde binlerce kişi, askerler tarafından gözaltına alındıktan sonra ev hapsine tabi tutulan Cumhurbaşkanı Mursi'ye destek veriyor.

Meydana gelenler ve ayrılanlar tutuklanma endişesinden dolayı alana topluca gelip, topluca ayrılıyor.

Kırsal kesimde de Mursi'ye destek veren göstericilerin meydanlardan ayrılmadıkları ifade ediliyor. Mursi'ye tam destek veren Marsa Matruh kentinde dün yaşanan saldırının ardından polis ve askerin sadece kamu binalarında konuşlandığı gözleniyor.

Bölgedeki Bedevi kabileleri daha önce yaptıkları açıklamada, Mursi'ye tam destek vereceklerini beyan etmişlerdi.

Kuzey Sina'nın merkez kenti El Ariş'te Mursi'ye destek verenlerin bugün büyük bir gösteri düzenleyecekleri bildirildi. Ariş'te de güvenlik güçlerinin sadece kamu binalarında oldukları kaydediliyor.

Beni Suef, Asvan, Asyut ve Luksor'da Mursi'yi destekleyen göstericilerin alanlarda bekleyişi sürüyor.

Öte yandan Tahrir Meydanı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde uçan helikopterlerden askere destek veren göstericilere Mısır bayrakları atılıyor.

Mısır ordusu, süreçte kendini destekleyen göstericilere bir jest yaparak Tahrir Meydanı'nın üzerinden gösteri uçakları uçurdu. Uçaklar meydanın üzerinde hava gösterisi yaptı ve kalp şekli çizdi.

Mursi'nin doğum yeri Zakazik'teki çatışmada yüzlerce kişi yaralandı.

Mısır'ın Zakazik kentinde devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yanlıları ve karşıtları arasında meydana gelen çatışmada yüzlerce kişi yaralandı.

İl İlkyardım Dairesi Müdürü Şerif Mekin, Mursi'nin görevden alınmasına karşı çıkanların Zakazik'teki Fetih Camisi civarında protesto yürüyüşü düzenlemesi üzerine karşıt gruplar arasında çatışma çıktığını belirtti. Mekin, Mursi yanlısı ve karşıtı gruplar arasında meydana gelen çatışmada, çoğunluğu hafif olmak üzere yüzlerce kişinin yaralandığını söyledi.

Şerif Mekin, taş ve kesici aletlerin kullanıldığı çatışmalara göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale eden polisin yetersiz kalması sebebiyle, ordunun zırhlı takviye birlikleri gönderdiğini kaydetti.

Mısır Genelkurmay Başkanı Abdulfettah el-Sisi, "Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın, seçim yapılana kadar cumhurbaşkanlığı görevini yürüteceğini, anayasanın askıya alındığını ve geçici teknokratlar hükümeti kurulacağını belirtmişti.

Mısır'da geçici cumhurbaşkanlığı görevine getirilen Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur da dün yemin ederek görevine başlamıştı.