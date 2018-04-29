T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi kapsamlı 'terörle mücadele' operasyonu

Mısır ordusu, IŞİD'in faal olduğu Sina Yarımadası'nda ve Nil Deltası'nda polislerin de katılımıyla geniş çaplı operasyon başlattı. Ordu sözcüsü, operasyonun amacının "sınır bölgelerinin terör yuvalarından temizlenmesi" olduğunu açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Mısır ordusu, 26-28 Mart tarihlerinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi IŞİD'in faal olduğu Sina Yarımadası'nda ve Nil Deltası'nda geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Ordudan yapılan açıklamada, operasyonun amacının sınır bölgelerinde kontrolleri artırmak ve "terör yuvalarını temizlemek" olduğu duyuruldu.

Operasyon kapsamında polis ve askerler için alarm seviyesi "en üst düzeye" çıkarıldı.

Ordu sözcüsü Tamer el Rifai, televizyondan yaptığı açıklamada tüm Mısırlılara, "terörle mücadelede, terörün kökünün kazınmasında güvenlik güçleriyle işbirliği yapmaları" ve güvenliği, ülke istikrarını tehdit eden unsurları derhal bildirmeleri çağrısında bulundu.

Reuters haber ajansına Perşembe günü bilgi veren güvenlik kaynakları, operasyonun bir süredir planlandığını ve koordinasyonu, boyutu ve binlerce askerin katılımıyla daha önce benzeri görülmemiş ölçekte olduğunu söyledi.

Mısır güvenlik güçleri, Müslüman Kardeşler üyesi eski devlet başkanı Muhammed Mursi'nin 2013'te darbeyle devrilmesinden sonra cihatçı örgütlerin saldırılarına uğruyordu.

Çatışmalar, Sina Yarımadası'nda yoğunlaşmış, başkent Kahire dahil Mısır'ın birçok bölgesinde ordu ve polis mensuplarına saldırılar düzenlenmişti.

Kasım ayında 300'den fazla kişinin öldüğü cami saldırısından sonra Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi, silahlı kuvvetlere "Sina'da üç ay boyunca güvenliğin sağlanması" talimatı vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MısırIŞİDSina YarımadasıNil DeltasıOrduMartTamerRifaiMısırlılaraReutersPerşembeMüslüman KardeşlerMuhammed MursiKahireKasımMısır Devlet Başkanı Abdülfettah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24