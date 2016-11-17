Mısır’da çok iyi derecede korunmuş 2500 yıllık mumya bulundu

Mısır Eski Eserler Bakanlığı, Luksor yakınlarında çok iyi derecede korunmuş bir mumya bulunduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Nil Nehri’nin batı kıyısında, Kahire’nin 700 km güneyinde bulunan mezar muhtemelen MÖ. 1075 ile MÖ. 664 yılları arasına tarihleniyor.

Arkeofili'den Erman Ertuğrul'un haberine göre, alçı ile karıştırılmış çarşaflara sarılan mumya, oldukça renkli ahşap bir tabuta konmuş ve savaşçı kral 3. Thutmose’nin tapınağı yakınlarına gömülmüş.

Eski Eserler Bakanlığı’nın belirttiğine göre, mumya muhtemelen kraliyet ailesine hizmet etmiş Amenrenef adında bir soyluya ait.

İspanyol arkeoloji ekibinin başı Myriam Seco, “Mumya Antik Mısır’daki Tanrıça İsis ve Nephtys gibi dini sembolleri hatırlatan birçok renkli süslemeyle bezenmiş.” diyor.

Bugüne kadar bulunan arkeolojik kanıtlar, Antik Mısır’da bedenleri ölümden sonraki yaşamda korumak için sarmalayarak mumyalama işleminin MÖ. 4500 yılına kadar uzandığını gösteriyor.

Luksor, Antik Mısır firavunları tarafından birçok tapınak ve mezarın inşa ettirildiği bir kent. Bu yüzden günümüzde Mısır turizm endüstrisinin anahtar kenti olarak anılıyor.