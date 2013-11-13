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Dünya

Mısır'da cezalar durmuyor; Bu kez men değil para cezası

Mısır'da Mursi'nin darbeyle devrilmesiyle farklı bir boyut kazanan siyaset-spor ilişkisinde yeni gelişme!

13 Kasım 2013 09:23

Mısır'ın El-Ehli kulübü, takımın kazandığı kupa sonrası madalya törenine katılmayan futbolcusuna para cezası verdi. Basında yer alan haberlere göre futbolcunun gerekçesi, Muhammed Mursi'nin devrilmesi ya da '72' numaralı forma...

Mısır'da Mursi'nin darbeyle devrilmesiyle farklı bir boyut kazanan siyaset-spor ilişkisinde yeni gelişme!

Gelişme, Mısır'ın El-Ehli takımının geçtiğimiz pazar günü Afrika Şampiyonlar Ligi (CAF) kupasını kazandığı maçla ilgili.

El-Ehli'nin ikinci golünü atan Ahmed Abduzzahir'in gol sonrası darbe karşıtlarının sembolü haline gelen 'Rabia' işaretini yapmasıyla günmdeme 'spordan men' cezasına madalya törenine katılmayan oyuncuya verilen ceza da eklendi.

Kulüp, törende altın madalyayı teslim almaması nedeniyle oyuncusu Muhammed Ebu Terike'ye 7 bin dolar para cezası verdi.

Açıklama kulüp sözcüsü Cemal Cabir'den gelirken, basında Terike'nin, askeri darbenin ardından yönetime gelen hükümete ve yöneticilere destek veren Spor Bakanı Tahir Ebu Zeyd ile tokalaşmamak için platforma çıkmayıp madalyayı teslim almadığı yönünde haberler yer almıştı.

Bazı haberlerde ise Terike'nin soyunma odasına giderek 2012 yılı şubat ayında Port Said Stadyumu'nda hayatını kaybeden 72 kişiye atfen üzerinde '72' yazılı forma giymesi dolayısıyla geç kaldığı iddia edilmişti.

Pazar günü Ehli ile Güney Afrikalı Orlando Pirates arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de oynanan Afrika Şampiyonlar Ligi final maçını Ehli Takımı kazanmıştı. Takımın gollerini, cezalarla adları anılan Ahmed Abduzzahir ve Muhammed Ebu Terike atmıştı.

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